البنك المركزي: ارتفاع حجم الدين الخارجي إلى 168 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2023

كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع حجم الدين الخارجي إلى 168.034 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2023 مقابل 164.521 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2023 بزيادة قدرها نحو 3.513 مليار دولار.

الدين المستحق على البنك المركزي

كما ارتفع الدين المستحق على المركزي إلى 45.314 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2023، مقابل 44.386 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2023، بينما تراجعت الديون المستحقة على البنوك إلى 20.096 مليار دولار، مقابل 20.905 مليار دولار خلال نفس الفترة.

Advertisements

الدين الخارجي طويل الأجل

وقال المركزي في بيان منشور على موقعه الإلكتروني إن الدين الخارجي طويل الأجل بلغ 138.551 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي مقابل 134.252 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي.

وأضاف أن الدين الخارجي قصير الأجل بلغ 29.482 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2023 مقابل 30.286 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2023

الدين الخارجي المستحق على الحكومة

وأشار إلى أن الدين الخارجي المستحق على الحكومة بلغ 84.849 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2023، مقابل 82.527 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2023.