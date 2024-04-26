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خطبة اليوم الجمعة، مساجد مصر تتحدث عن "تطبيقات حسن الخلق” (صور)

خطبة الجمعة، فيتو
خطبة الجمعة، فيتو

حددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة اليوم الجمعة تحت عنوان “تطبيقات حسن الخلق”.

نص خطبة الجمعة 

ونشرت الصفحة الرسمية للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف نص خطبة اليوم الجمعة والتي جاءت كالتالي: 


 

 

وفي سياق متصل تقيم وزارة الأوقاف بمشاركة كبار القراء المعتمدين باتحاد الإذاعة والتليفزيون وموفدي وزارة الأوقاف من الأئمة والقراء خلال شهر رمضان المبارك وشباب القراء من أصحاب الصوت الحسن ختمة قرآنية كاملة مرتلة على مدار أربعة أيام بدءًا من اليوم الجمعة 26 / 4 / 2024م بعد صلاة الجمعة على مدار أربعة أيام، بحيث يتم ختمها مع كبار القراء عقب صلاة العشاء يوم الاثنين 29 / 4 / 2024م، لأول مرة بمسجد السيدة زينب.

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ويتخلل القراءة فواصل ابتهالية لكبار المبتهلين المعتمدين باتحاد الإذاعة والتليفزيون، وذلك على النحو التالي:


المقرأة الأولى: عقب صلاة الجمعة (قراءة الجزأين الأول والثاني)


1. القارئ الطبيب/ أحمد أحمد نعينع
2. القارئ الشيخ/ فتحي عبد المنعم عبد السميع
3. الشيخ/ سراج الدين محمد سليمان
4. الدكتور/ ماهر محمد عبد النبي الفرماوي
5. القارئ الشيخ/ عبد المطلب البودي
6. الشيخ/ أحمد عبد الهادي علي محمد
7. الشيخ/ محمود محمد عبد السلام عبد الله
8. الشيخ/ محمود أحمد محمد إبراهيم
المقرأة الثانية: (قراءة الجزأين الثالث والرابع)
القارئ الشيخ/ فتحي عبد المنعم عبد السميع
القارئ الشيخ/ عبد اللطيف العزب وهدان
الشيخ/ عبد الحميد إبراهيم عبد الحميد 
الشيخ/ عبد الله السيد إبراهيم
الشيخ/ عمرو برعي أحمد
الشيخ/ محمد السيد أحمد الطايش
الشيخ/ مصطفى السيد عبد النبي
الشيخ/ عيد رمضان محمد إسماعيل هنداوي
المقرأة الثالثة: (قراءة الجزأين الخامس والسادس)
الدكتور/ ماهر محمد عبد النبي الفرماوي
القارئ الشيخ/ عبد المطلب البودي
الشيخ/ أحمد عبد الهادي علي محمد 
الشيخ/ عبد الحميد إبراهيم عبد الحميد 
الشيخ/ عبد الله السيد إبراهيم
الشيخ/ عمرو برعي أحمد
الشيخ/ محمد السيد أحمد الطايش
الشيخ/ محمد أحمد عبد الغني الدغيدي
وسننشر تباعًا باقي الأجزاء

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