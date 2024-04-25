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خارج الحدود

أمريكا وفرنسا تطالبان بفتح تحقيق بشأن المقابر الجماعية في غزة

ضحايا غزة، فيتو
ضحايا غزة، فيتو

طالبت الحكومة الفرنسية، في بيان صادر عنها اليوم الخميس، بضرورة إجراء تحقيق مستقل حول ملابسات المقابر الجماعية التي عثر عليها في مجمعي ناصر والشفاء الطبيين بقطاع غزة.

تحقيقات في العثور على مقابر جماعية في  غزة 

ومن جانبه، دعا البيت الأبيض إلى إجراء تحقيق في التقارير الواردة بشأن المقابر الجماعية المكتشفة بمستشفيين في قطاع غزة.

وفي السياق ذاته، قال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان، إن مسئولين أمريكيين رفيعي المستوى يجرون اتصالات مع مسئولين إسرائيليين بشأن التقارير المزعجة عن العثور على مقابر جماعية في قطاع غزة.

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وتابع سوليفان في مؤتمر صحفي "تلك التقارير مزعجة للغاية، لقد كنا على اتصال على مستويات متعددة مع الحكومة الإسرائيلية، نريد إجابات، نريد أن نفهم بالضبط ما حدث بالمجمع الطبي".

الخارجية الأمريكية المقابر الجماعية بمجمع ناصر مثيرة للقلق

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، يوم الثلاثاء، إن التقارير التي تحدثت عن اكتشاف مقابر جماعية داخل قطاع غزة مثيرة للقلق.

وأضافت الخارجية الأمريكية: "طلبنا من إسرائيل مزيدا من الوضوح والمعلومات بشأن ما يثار عن اكتشاف مقبرة جماعية في غزة"، لافتة إلى أن الولايات المتحدة تواصل العمل بشأن المساعدات مع شركائها بالمنطقة ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات الأخرى.

وكان المكتب الإعلامي الحكومي بـ قطاع غزة قد كشف عن أرقام صادمة بشأن الجثث المنتشلة من مجمع ناصر الطبي بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة والذي تحول إلى مقبرة جماعية يضم عشرات من الشهداء بنيران الاحتلال.

 ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة

ودخلت حرب الإبادة الجماعية التي يشنها جيش الاحتلال على أهالي قطاع غزة ال200 يوم، مما أسفر عن ارتفاع حصيلة الشهداء 34200 فلسطيني وأكثر من 77100 مصاب.

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