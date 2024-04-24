الأربعاء 24 أبريل 2024
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خارج الحدود

خارجية أمريكا: تحرك إسرائيل لإضفاء الشرعية على عشرات البؤر الاستيطانية خطير ومتهور

الخارجية الأمريكية،
الخارجية الأمريكية، فيتو

 وصفت  وزارة الخارجية الأمريكية ، اليوم الأربعاء، تحرك إسرائيل لإضفاء الشرعية على عشرات البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية بالخطير والمتهور.

مقبرة جماعية في غزة 

 وبدورها  قالت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، إن الإدارة الأمريكية اطلعت على تقارير عن مقبرة جماعية في غزة وطلبت معلومات بشأنها.

وأشارت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي، إلى أن احتمالات التصعيد على الحدود بين لبنان وإسرائيل حادة، موضحة أن الولايات المتحدة حذرت إسرائيل بشأن كيفية ردها على هجمات حزب الله اللبناني.

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 توسيع الصراع بين اسرائيل وحزب الله

وأكدت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي، أن واشنطن استخدمت قنواتها وعبر شركاء آخرين لتحذير حزب الله من توسيع الصراع.

جدير بالذكر أن  العام الماضي شهد إقامة 26 بؤرة استيطانية لم تعترف بها الحكومة الإسرائيلية، بما في ذلك حوالي 10 بؤر منذ اندلاع حرب غزة في السابع من أكتوبر.

ومنذ عودة  بنيامين نتنياهو  السلطة في إسرائيل في ديسمبر  2022، بائتلاف يضم اليمين المتطرف والأحزاب الدينية المتشددة،  سمحت السلطات الإسرائيلية  للمستوطنين بإقامة بؤر استيطانية دون عوائق  .

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