الخميس 25 أبريل 2024
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ورش حكي ولقاءات تفاعلية، احتفالات ثقافة الوادي الجديد بذكرى عيد تحرير سيناء

ذكري تحرير سيناء،
ذكري تحرير سيناء، ڤيتو

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني العديد من الفعاليات والأنشطة الثقافية والفنية بإقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوى من خلال فرع ثقافة الوادى الجديد برئاسة إبتسام عبد المريد، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة.

وقالت إبتسام عبدالمريد مدير فرع ثقافة الوادي الجديد، في تصريح خاص لجريدة «ڤيتو»، إن قصر ثقافة الخارجة شهد أمسية شعرية شارك فيها نخبة من المبدعين الأدباء حيث تباري الأدباء بقصائدهم الإبداعية التي تنوعت ما بين الفصحى والعامية حيث شارك الأدباء فيها ببعض من المربعات الشعرية وبعض القصائد الشعرية ذات الطابع الوطني احتفالا بعيد تحرير سيناء.

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بينما نظم قصر ثقافة الخارجة محاضرة تثقيفية بعنوان "مشكلة المياه وكيفية الحفاظ عليها وحمايتها من الإهدار " وتحدث خلالها خالد أبو العلا عن المياه الجوفية فى الوادى الجديد  وملوثات المياه الجوفية بالإضافة إلى الاسترشاد الأمثل للمياه الجوفية

وأضافت إبتسام، أن قصر ثقافة موط أعد ورشة حكى عن كيفية استقبال المصريين ايام وليالي عيد الفطر المبارك، حيث تحدثت ايمان يوسف عن فرحة المسلمين بالعيد وعن صلاة العيدز فرحة الاطفال وتبادل الزيارات بين الأهل والأصدقاء.

وفي سياق متصل عقد القصر لقاء تفاعلى فى مجال ثقافة المرأة عن دراسة تأثير التلوث البيئي على الصحة الانجابية للنساء وتحدثت خلالها اسراء جمال عن مفهوم التلوث البيئي المؤثر على صحة المرأة والجنين وأهم الأمراض الناتجة عن التلوث البيئي للمرأة والجنين.

بينما أقيمت العديد من ورش الحكي للأطفال حيث عقد بيت ثقافة بلاط ورشة حكي لمناقشة كتاب" الخادم الأمين" كما نفذ بيت ثقافة المنيرة سرد قصة " انا مختلف" وتم شرح كيف اتعامل مع المقارنة بالآخرين.

واقيمت باقة من الورش الفنية للأطفال حيث نظم بيت ثقافة الجديدة ورشة فنية عن الأجواء والمظاهر فى العيد ونفذت مكتبة شرق بولاق مرسم عن الاحتفال بعيد الفطر،بينما نفذ بيت ثقافة المعصرة ورشة رسم عن الربيع، ونفذت مكتبة الطفل والشباب بتنيدة ورشة رسم حر للأطفال وقدم قصر ثقافة الخارجة ورشة فنون تشكيلية لعمل مجسم لعلم مصر بالفوم ونفذتها امال جمال واستقبل بيت ثقافة الراشدة مجموعة من الأطفال وتم تنفيذ فقرات لاكتشاف المواهب الفنية

وفي إطار الاحتفال بذكرى تحرير سيناء، شهد قصر ثقافة الطفل بالخارجة ورشة اشغال يدوية لعمل مجسم لعلم مصر بخيط الصوف ونفذتها نهى سليم إلى جانب عرض فنى لفرقة الطفل للفنون الشعبية قدم من خلاله باقة متنوعة من التابلوهات التراثية والتي نالت إعجاب الجمهور

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