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طلاب جامعة الوادى الجديد يشاركون فى مهرجان الأنشطة الطلابي الأول بجامعة السويس

طلاب جامعة الوادى
طلاب جامعة الوادى الجديد، ڤيتو

شارك طلاب جامعة الوادى الجديد فى مهرجان الأنشطة الطلابية الأول والذى استضافته جامعة السويس بالتعاون مع معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالى فى الفترة من ٢٠ إلى ٢٥ أبريل الحالى بمشاركة أكثر من ٣٠ جامعة حكومية واهلية وخاصة، وذلك برعاية كريمة من الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى وبدعم الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد وإشراف الدكتور أحمد سيد حرباوى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

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وقال أنور عباس مدير عام الإدارة المركزية لرعاية الشباب بالجامعة، إن وفد جامعة الوادى الجديد شارك فى أنشطة خماسى كرة القدم والكرة الشاطئية (طالبات) والشطرنج والفنون التشكيلية، وقد استمتع الطلاب بالبرنامج المتميز الذى نظمته جامعة السويس وحفاوة الاستقبال وحسن التنظيم.

وأضاف مدير الإدارة المركزية لرعاية الشباب بجامعة الوادي الجديد، أن فريق الكرة الشاطئية للطالبات بالجامعة حصل على  المركز الثانى بجدارة هذا بجانب شهادات التقدير والهدايا التذكارية التى حصل عليها وفد طلاب الجامعة.
هذا وقد قدم وفد الجامعة الشكر للدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس الجامعة والأستاذ الدكتور أحمد سيد حرباوى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب على دعمهم الدائم والمتواصل للأنشطة بكافة أشكالها وإلى الجهاز الفنى للكرة الطائرة والدكتور إبراهيم مجاهد والكابتن خالد عبد المالك وكذلك الدكتور طارق عبد المنعم المشرف على منتخب كرة القدم وإلى هيئة الإشراف وجميع الطلاب المشاركين فى المهرجان متمنين لهم دوام التوفيق للارتقاء بجامعة الوادي الجديد.

يذكر أن فكرة المهرجان جاءت بهدف التعبير عن احتفالانا بأعياد تحرير بشكل غير نمطي سواء في الشكل أو المضمون غير تقليدي، يحقق توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية الذي يؤكد دائما على ضرورة الاهتمام بالشباب لاسيما طلاب الجامعة وتوفير كافة الفرص لهم.

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