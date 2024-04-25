النصر يقيم ممرا شرفيا لـ منتخب السويس بعد التأهل لدوري المحترفين

دوري القسم الثاني، حرص الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، على تكريم فريق منتخب السويس، بعد حسم أبناء الغريب الصعود لدوري المحترفين هذا الموسم.

وقام فريق النصر بعمل ممر شرفي لفريق منتخب السويس قبل بداية المباراة وأهداهم أكاليل الزهور مما أثار حالة من الود والحب بين اللاعبين والجماهير.

كما حرص مجلس الإدارة برئاسة المستشار أشرف لطفي القائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة على تهنئية مجلس إدارة منتخب السويس برئاسة الأستاذ أسامة الموشي، متمنين لهم التوفيق والنجاح في دوري المحترفين.

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ويرتبط نادي النصر بعلاقات طيبة مع نادي منتخب السويس وتمتد هذه العلاقات الي سنوات طويلة وتوارثتها الأجيال جيلا بعد جيل حتى وقتنا هذا.

وبدأت العلاقات الطيبة بين الناديين سنة 68 خلال فترة الحرب والنكسة حيث فتح النصر أبوابه لاستضافة تدريبات لفريق منتخب السويس والذي كان يضم لاعبين عظام مثل اوكا واكما وبهاء والاسناوي.

كما استضاف النصر أكثر من مباراة لمنتخب السويس امام اكثر من فريق في مباريات النصر ليس طرف فيا بدون مقابل آخرها مباراة منتخب السويس ومركز شباب العريش هذا الموسم.

كما حرصت إدارة وجماهير منتخب السويس على تقديم واجب العزاء في وفاة الدكتور عمرو عبدالحق والهتافات واللافتات خلال مباراة النصر ومنتخب السويس على ملعب النصر بالدور الاول هذا الموسم.

نادي كهرباء الإسماعيلية يتأهل لدوري المحترفين

وعلي صعيد آخر نجح نادي كهرباء الإسماعيلية في التأهل لدوري المحترفين وترقي الصعود للدوري الممتاز، بعد التعادل مع الإنتاج الحربي بهدف لكل فريق في الجولة الأخيرة للمجموعة الرابعة بدورى القسم الثانى ب.

وتأهل فريق كهرباء الإسماعيلية بعدما وصل للنقطة 33 وجاء في المركز الأول بالمجموعة الرابعة.

وينقسم دوري القسم الثاني ب إلى 6 مجموعات، يصعد الأول من كل مجموعة لتخوض الفرق الستة مواجهات إقصائية ليصعد ثلاثة فرق لخوض دورة رباعية مع ثالث دوري المحترفين لتحديد المتأهل للدوري الممتاز، بجانب صاحبي المركزين الأول والثاني بدوري المحترفين.



ويلتقي متصدر المجموعة الرابعة "كهرباء الإسماعيلية، مع متصدر الثالثة "منتخب السويس".