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رياضة

دوري القسم الثاني، كهرباء الإسماعيلية يتأهل لدوري المحترفين بعد التعادل مع الإنتاج الحربي

الإنتاج الحربي، فيتو
الإنتاج الحربي، فيتو

دوري القسم الثاني، نجح نادي كهرباء الإسماعيلية في التأهل لدوري المحترفين وترقي الصعود للدوري الممتاز، بعد التعادل مع الإنتاج الحربي بهدف لكل فريق في الجولة الأخيرة للمجموعة الرابعة بدورى القسم الثانى ب.

وتأهل فريق كهرباء الإسماعيلية بعدما وصل للنقطة 33 وجاء في المركز الأول بالمجموعة الرابعة.

وينقسم دوري القسم الثاني ب إلى 6 مجموعات، يصعد الأول من كل مجموعة لتخوض الفرق الستة مواجهات إقصائية ليصعد ثلاثة فرق لخوض دورة رباعية مع ثالث دوري المحترفين لتحديد المتأهل للدوري الممتاز، بجانب صاحبي المركزين الأول والثاني بدوري المحترفين.

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ويلتقي متصدر المجموعة الرابعة "كهرباء الإسماعيلية، أو الإنتاج الحربي"، مع متصدر الثالثة "منتخب السويس" 

نادي كهرباء الاسماعيلية يتظلم ضد قرار لجنة مسابقات 

وكان نادي كهربا الإسماعيلية، تقدم بتظلم وشكوى رسمية إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، بعد قرار اعتبار إيسترن كومباني خاسرًا أمام الإنتاج الحربي.

وكانت لجنة المسابقات قررت اعتبار إيسترن كومباني خاسرًا بسبب مشاركة إسماعيل أشرف لاعب الفريق أمام الإنتاج وهو موقوف لحصوله على 3 بطاقات صفراء ولا يحق له المشاركة.

وكانت المباراة انتهت بفوز إيسترن كومبابي بأربعة أهداف مقابل هدفين للإنتاج الحربي.

وأصدر نادى كهرباء الإسماعيلية بيان رسمي عبر صفحته علي فيس بوك بعد قرار لجنة المسابقات: "نعرب عن قلقنا البالغ والشديد من هذه الإجراءات مطالبا بالحيادية من الاتحاد، خاصة أنه لم يصدر القرار المفاجئ رغم مرور ٦ أيام على المباراة والذى يتزامن مع قبل يوم واحد من اللقاء المرتقب بين فريقى كهرباء الإسماعيلية والإنتاج الحربي".

وأكد نادى كهرباء الإسماعيلية أنه على ثقة تامة بموقف الاتحاد المصرى لكرة القدم الذى يقف على مسافة واحدة بين جميع الفرق المشاركة فى جميع المسابقات دون محاباة لأى طرف على حساب طرف آخر تقديرا من الاتحاد تنفقه الأندية من مبالغ ونفقات طائلة لتحقيق أهدافها المنشودة فى ظل التنافس الشريف.

وأوضح بيان نادي الكهرباء: "سيتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لحفظ حق النادى للوقوف على صحة القرار المذكور مطالبا بتقرير حكم المباراة عن مباراة الإنتاج الحربى وايسترن كومبانى فى الدور الأول بالإضافة أيضا لفيديو توضيحي من أيا من الناديين للتأكيد على حصول اللاعب على الإنذار فى المباراة مع إرفاق صورة من سجل العقوبات الخاص بلجنة المسابقات".

وشدد النادى فى بيانه على ضرورة مراعاة تعيين حكام دوليين لإدارة المباراة الهامة والحاسمة المقرر إقامتها بين الفريق والإنتاج الحربي الخميس، على ملعب ستاد السلام وكذلك إذاعة المباراة على الهواء مباشرة أسوة بمباراة المنصورة والقزازين.

وواصل بيان نادى كهرباء الإسماعيلية: "سنتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لضمان حق الفريق المشروع فى الدفاع عن حلمه، خاصة أن المباراة مر عليها ما يقرب من ٦ أيام ومن غير المعقول أن يتم اكتشاف الواقعة منذ ساعات".

وشهدت نهاية مباراة إيسترن كومباني ضد الكهرباء بالجولة الماضية، احتفال فريق كهرباء الإسماعيلية بالصعود، قبل أن تصدر لجنة المسابقات قرارها لتعيد المنافسة على صدارة المجموعة والمركز المؤهل للتصفيات المؤهلة للدوري الممتاز.

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