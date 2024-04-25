قناة مجانية تنقل مباراة الأهلي ومازيمبي في دوري أبطال أفريقيا

الأهلي، يلتقي الأهلي ومازيمبي في العاشرة من مساء غدٍ الجمعة على استاد القاهرة في إياب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن تنقل مباراة أون تايم سبورتس الأرضية مباراة المارد الأحمر ضد مازيمبي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، التي تلعب على استاد القاهرة الدولي بحضور 50 ألف مشجع.

ويسعى الأهلي للتأهل للمباراة النهائية للعام الخامس على التوالي، وهو الرقم القياسي الذي لم يسبق وأن حققه أي ناد آخر في أفريقيا.

ويعد المارد الأحمر هو صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا برصيد 11 بطولة، آخرها العام الماضي بالفوز على الوداد المغربي في المباراة النهائية بثلاثية مقابل هدفين.

فيما أسفر الاجتماع الفني لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وفريق مازيمبي الذي عقد ظهر اليوم، للاتفاق على كافة الترتيبات الخاصة بالمباراة التي تجمع الفريقين غدًا الجمعة، في إياب الدور نصف نهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وحضر الاجتماع من الأهلي، الكابتن خالد بيبو، مدير الكرة، واللواء علاء صلاح، المنسق الأمني والكابتن سمير عدلي، المدير الإداري، ووائل محمد، وأسامة محمد إداريا الفريق، إلى جانب منسق ومراقب المباراة وممثلو الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» ومسئولو فريق مازيمبي.

وخلال الاجتماع تم الاتفاق على أن يرتدي الأهلي زيه التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأحمر، ويرتدي حارس المرمى طاقمًا من اللون الأزرق، فيما تقرر أن يرتدي فريق مازيمبي القميص المخطط بالأبيض والأسود والشورت الأسود والحارس طاقما من اللون الأخضر.

وتم خلال الاجتماع التأكيد على كافة الترتيبات المتعلقة بالمباراة وموعد وصول الفريقين لاستاد القاهرة، والمدة المحددة لفترة الإحماء وغيرها من الأمور التنظيمية والأمنية.

وكان الفريقين قد تعادلا سلبا في مباراة الذهاب التي أقيمت السبت الماضي في الكونغو.

و أكد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أنهم وجهازه المعاون واللاعبين سعداء بمباراة الغد وبالحضور الجماهيري المتوقع.

وأضاف كولر في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة مازيمبي: اللقاء الأول انتهى بالتعادل السلبي وكان من الممكن أن يحقق أي فريق الفوز لكن غدا لابد من تحقيق الفوز ويكون هناك رغبة أكبر لتحقيق ذلك".

وناشد كولر الجماهير بمساندة الفريق وعدم التخلي عنه من أجل مساعدة الفريق في الفوز لان سيكون إنجاز ونجاح للوصول الي نهائي افريقيا للعام الثاني علي التوالي.

وقال: مباراة الذهاب تختلف تماما عن اللقاء الأول سواء من حيث أرضية الملعب التي كانت نجيل صناعي وتسببت ببعض المشاكل للاعبين ونتيجة الصفر صفر خادعة ومحتاجين نظهر شدة اكتر وإصرار اكبر عشان نفوز بالمباراة ونحسم التأهل بدري بدري"

;lh قال: عاد جميع المصابين باستثناء 2 لاعيبة وبالتالي فكل شئ ممكن ووارد في لقاء الغد.

وأكد مصدر داخل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن مارسيل كولر المدير الفني للفريق استقر على إعادة بيرسي تاو لاعب الفريق للتشكيل الأساسي أمام مازيمبي غدا في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتواجد بيرسي تاو بديلا أمام مازيمبي ذهابا حيث شارك في الشوط الثاني وغاب عن تشكيلة الفريق الأساسية.

واستقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر على تشكيل الفريق لمواجهة مازيمبي غدا الجمعة في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وبات من المنتظر أن يبدأ الأهلي لمصطفي شوبير في حراسة المرمى أمامه محمد هاني ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم وعلي معلول وفي خط الوسط عمرو السولية وأحمد نبيل كوكا ومحمد مجدى أفشة وفي الأمام بيرسي تاو ورضا سليم ووسام أبو علي.

,قال مصدر داخل الأهلي إن مروان عطية لاعب الفريق سيكون خارج قائمة مباراة مازيمبي لعدم اكتمال جاهزيته بعد تعافيه مؤخرا من الإصابة في العضلة الخلفية.

وأوضح أن اللاعب شارك في التدريبات الجماعية لأول مرة فقط أمس ومن ثم مازال في حاجة لمزيد من الوقت لإعلان جاهزيته.

وتأكد غياب ياسر إبراهيم مدافع الأهلي عن قائمة الفريق في مباراة مازيمبي المقرر لها غدا الجمعة في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويفضل الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر تأجيل الاستعانة باللاعب لحين تعافيه تماما من الإصابة في العضلة الخلفية واعلان جاهزيته الفنية والبدنية للمباراة.

ويستعد فريق النادي الأهلي لمواجهة مازيمبي الكونغولي، إذ يستضيف الفريق الأحمر نظيره الكونغولي.

موعد مباراة الأهلي ومازيمبي بدوري أبطال أفريقيا

وتنطلق مباراة الأهلي ومازيمبي في تمام الساعة العاشرة مساء غد الجمعة على استاد القاهرة الدولي، في إياب نصف نهائي دوري الأبطال.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي ومازيمبي

وتمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية الحقوق الحصرية لبث مباريات دوري أبطال أفريقيا وسوف يتم نقل مباراة الأهلي ومازيمبي، عبر قناة BeIN Sports Sports HD الناقل الحصري لجميع مباريات بطولة دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية الإفريقية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

كيف يمكنك مشاهدة مباراة الأهلي ومازيمبي الكونغولي؟

ويمكنك متابعة البث المباشر لمباراة الأهلي ومازيمبي عبر الإنترنت عن طريق beIN Connect أو تطبيق TOD TV

كما يعقد اليوم الاجتماع الفني لمباراة الأهلي ومازيمبي الكونغولي المقرر لها العاشرة مساء غد الجمعة في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

يشهد الاجتماع الفني لمباراة الأهلي ومازيمبي الاتفاق علي الزي الرسمي للفريقين ومناقشة كافة الأمور التنسيقية الخاصة بالمباراة.

يعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين اليوم قبل انطلاق مران الفريق الختامي والذي يأتي استعدادا لمواجهة مازيمبي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا غدا الجمعة.

ويسمح الأهلي لوسائل الإعلام بحضور أول ١٥ دقيقة من مرانه الختامي اليوم الخميس استعدادا لمواجهة مازيمبي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

و يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم استعداداته لمواجهة مازيمبي غدا في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

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وكان الفريقان قد تعادلا بدون أهداف، في لقاء الذهاب الذي أقيم يوم السبت الماضي على ملعب تي بي مازيمبي؛ بمدينة لوبومباشي بالكونغو.

حراسة عرين الأهلي أمام مازيمبي الكونغولي

واقترب محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي، من الانضمام لقائمة الأحمر أمام مازيمبي الكونغولي والمحدد لها يوم الجمعة القادمة بنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

فيما تحدث أحمد عبد القادر جناح النادي الأهلي عن آخر استعداداته لموقعة مازيمبي الكونغولي المقرر لها غدا الجمعة في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال أحمد عبد القادر في تصريحات لوسائل الإعلام قبل انطلاق مران الأهلي:" أنا جعان مباريات مع النادي الأهلي ودائما جعان للمشاركة في المباريات وليس في الموسم الحالي فقط".

وواصل نجم الأهلي: عودة اللاعبين المصابين ستساعدنا جدا في لقاء مازيمبي".

وأتم حديثه:"عشمان في جمهور الأهلي بتواجدهم بأكبر عدد في مباراة مازيمبي لأنها أهم لقاء في الموسم".