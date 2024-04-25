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اقتصاد

شعبة حراسة المنشآت ونقل الأموال ترفع مذكرة لـ"العشري" بمقترحات الحد الأدنى للأجور

شعبة شركات حراسة
شعبة شركات حراسة المنشات ونقل الأموال بغرفة القاهرة، فيتو

عقدت شعبة شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال بغرفة القاهرة التجارية اجتماعًا موسعًا لمناقشة بعض الموضوعات التي تهم قطاعها، ورفع مذكرة بها إلى أيمن العشري رئيس غرفة القاهرة.

 

قرار الحد الأدنى للأجور

وطرح  مجلس إدارة شُعبة شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال برئاسة الدكتور محمد منظور عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة عددا من المحاور على مائدة الاجتماع، منها مناقشة قرار الحد الأدنى للأجور بقيمة 6000 جنيه، حيث أدار الاجتماع نيابة عن الدكتور محمد منظور، وائل البسيوني نائب رئيس الشُعبة.

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وتناولت المناقشات آراء ومقترحات أعضاء الشُعبة حول هذا القرار، مشيرين إلى أنهم مع أي قرارات تُحسن من معيشة العاملين لديهم، حيث إن ذلك سينعكس إيجابيًا على العمل ذاته،  ومن ثم تحقيق المصلحة العامة، ولكن الأمر يحتاج مناقشة كافة الآراء والمقترحات مع الجهات المعنية.

 

الاستثناءات الخاصة بقرار الحد الأدنى للأجور 

وطالبت الشُعبة الحضور بوضع كافة المقترحات اللازمة حول هذا القرار من وجهة نظر أصحاب هذا القطاع وكذلك ملأ استمارة الاستثناءات الخاصة بقرار الحد الأدنى للأجور لرفع مذكرة وافية تشمل كافة التفاصيل إلى رئيس غرفة القاهرة، وهو ما تم الاتفاق عليه خلال اجتماع الشعبة.

 

زيادة أعباء شعبة المستلزمات الطبية 

وفي سياق آخر، أكد محمد إسماعيل عبده رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بالغرفة التجارية للقاهرة، أن رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص إلى 6 آلاف جنيه يضاعف الأعباء على المجتمع الصناعي والتجاري.

 

نتطلع إلى حلول توافقية في الاجتماع مع المجلس القومي للأجور 

وأضاف إسماعيل عبده: نتطلع إلى حلول توافقية فى اجتماع ممثلى اتحاد الغرف التجارية مع المجلس القومي للأجور أول مايو المقبل، لافتًا إلى أن الاستقطاعات التأمينية تضاعف أعباء تكاليف الإنتاج والتصنيع والاستيراد على الشركات الصغيرة والمتوسطة. 

 

منح مهلة لتوفيق الأوضاع لا تقل عن سنة

وأضاف، أن تطبيق هذا الحد الأدني للأجور يتطلب مراعاة أوضاع الشركات الصغيرة والمتوسطة ومنح مهلة لتوفيق الأوضاع لا تقل عن سنة، موضحا أن الأعباء تتزايد حاليا علي القطاعين الصناعي والتجاري، وفقًا لما أظهرته دراسة تحليلية، اعتمدت علي مسح لأكبر عشر شركات في قطاع المستلزمات الطبية، بما لا يتسق مع جهود الدولة الهادفة لتمكين القطاع الخاص وتحفيز الاستثمار وجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية للعمل فى مصر.

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انخفاض العائد علي الاستثمار

وقال إن الانخفاض في العائد علي الاستثمار أمر لا يشجع علي التوسع في  الاستثمارات الصناعية، ويبعث برسالة سلبية لدوائر الأعمال بالخارج عن مناخ الاستثمار المصري وما يواجهه من تحديات، لافتا إلى أنه تم الاتفاق على عقد لقاء عاجل مع الدكتور علي محمد الغمراوي الرئيس الجديد لهيئة الدواء المصرية.

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