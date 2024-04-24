شعبة المستلزمات الطبية: رفع الحد الأدنى للأجور يضاعف الأعباء على المجتمع الصناعي

شعبة المستلزمات الطبية، أكد محمد إسماعيل عبده رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بالغرفة التجارية للقاهرة، أن رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص إلى 6 آلاف جنيه يضاعف الأعباء على المجتمع الصناعي والتجاري.

جاء ذلك خلال رئاسته اجتماع الشعبة العامة للمستلزمات الطبية، لمناقشة عدد من الملفات الخاصة بقطاع المستلزمات الطبية.

نتطلع إلى حلول توافقية في الاجتماع مع المجلس القومي للأجور

وأضاف: نتطلع إلى حلول توافقية فى اجتماع ممثلى اتحاد الغرف التجارية مع المجلس القومي للأجور أول مايو المقبل، لافتًا إلى أن الاستقطاعات التأمينية تضاعف أعباء تكاليف الإنتاج والتصنيع والاستيراد على الشركات الصغيرة والمتوسطة.

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اجتماع شعبة المستلزمات الطبية، فيتو

منح مهلة لتوفيق الأوضاع لا تقل عن سنة

وأضاف محمد إسماعيل عبده، أن تطبيق هذا الحد الأدني للأجور يتطلب مراعاة أوضاع الشركات الصغيرة والمتوسطة ومنح مهلة لتوفيق الأوضاع لا تقل عن سنة، موضحًا أن الأعباء تتزايد حاليا علي القطاعين الصناعي والتجاري، وفقًا لما أظهرته دراسة تحليلية، اعتمدت علي مسح لأكبر عشر شركات في قطاع المستلزمات الطبية، بما لا يتسق مع جهود الدولة الهادفة لتمكين القطاع الخاص وتحفيز الاستثمار وجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية للعمل فى مصر.

انخفاض العائد علي الاستثمار

وقال إن الانخفاض في العائد علي الاستثمار أمر لا يشجع علي التوسع في الاستثمارات الصناعية، ويبعث برسالة سلبية لدوائر الأعمال بالخارج عن مناخ الاستثمار المصري وما يواجهه من تحديات، لافتا إلى أنه تم الاتفاق على عقد لقاء عاجل مع الدكتور علي محمد الغمراوي الرئيس الجديد لهيئة الدواء المصرية.

اجتماع شعبة المستلزمات الطبية، فيتو

نتطلع إلى سرعة إنهاء إشكاليات تطبيق الدمغة الطبية وبيع وشراء الأسهم

وأضاف: نتطلع خلال اللقاء إلى سرعة إنهاء إشكاليات تطبيق الدمغة الطبية واشتراط موافقة الهيئة قبل بيع وشراء أي أسهم في شركات ومصانع المستلزمات الطبية والدواء ومستحضرات التجميل، حيث ان هذا الامر ليس ضمن اختصاصاتها قانونا بل من اختصاص هيئة الاستثمار وجهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار.

مناقشة القرارات الصادرة من هيئة الدواء دون التشاور أو التنسيق مع الشعبة

وكشف محمد عبده إسماعيل، أنه سيتم مناقشة القرارات التي أصدرتها هيئة الدواء دون التشاور أو التنسيق مع الشعبة العامة للمستلزمات الطبية، لافتا إلى ان الشعبة العامة وجميع أعضائها من تجار ومصنعي المستلزمات والأجهزة الطبية غير مخاطبين بالدمغة الطبية التي يلزم بها أعضاء النقابات الطبية الأربعة وعما يقدمونه من خدمات للمرضى في عياداتهم والمستشفيات العامة والخاصة.

اجتماع شعبة المستلزمات الطبية، فيتو

غرفة القاهرة تستأنف عملها في التصديق علي عقود التصدير والوكالة نظير الرسوم العادية

أشار محمد إسماعيل عبده، إلى استئناف غرفة القاهرة التجارية عملها في التصديق علي العقود التجارية الخاصة بالراغبين في اتخاذ وكلاء عنهم بالخارج لتولي عمليات تسجيل منتجاتهم بالأسواق الخارجية لتسهيل تصديرها، اسوة بعمل الغرف التجارية الأجنبية وهو ما يحل مشكلة كبيرة كانت تواجه المصدرين المصريين حيث كان يطلب منهم التصديق عليها في الشهر العقاري ثم وزارة الخارجية المصرية ونظير رسوم مبالغ فيها كانت تصل الي 1.5% من قيمة العقد.

وفي هذا الاطار اكد حمدي عبد المنعم رئيس الجهاز التنفيذي للغرفة التجارية للقاهرة ان رسوم التصديق علي هذه العقود هي الرسوم العادية للغرفة نظير خدماتها المعتادة أي مبلغ مالي مقطوع وليس نسبة من قيمة العقد.

أهمية استمرار مبادرة الشعبة العامة لمحاربة جميع الممارسات الضارة

وأكد محمد عبده إسماعيل ان مجلس إدارة الشعبة العامة في الاجتماع شدد علي أهمية استمرار مبادرة الشعبة العامة لمحاربة جميع الممارسات الضارة بسوق المستلزمات الطبية خاصة عمليات الغش والتلاعب، فهي لا تضر فقط بمصلحة المريض المصري وإنما أيضا تضر بالملتزمين من التجار والصناع باعتبارها منافسة غير عادلة ولا تراعي ميثاق شرف المهنة.

اجتماع شعبة المستلزمات الطبية، فيتو

حملة الشعبة العامة علي محاولات التلاعب في الجوانتي الطبي لاقت صدى واستجابة سريعة

ولفت إلى أن حملة الشعبة العامة علي محاولات التلاعب في الجوانتي الطبي لاقت صدى واستجابة سريعة حيث تحركت هيئة الشراء الموحد والدواء المصرية ووزارة الصحة وهيئة الرقابة علي الصادرات والواردات فور تلقيها خطابات غرفة القاهرة بعمليات التلاعب والغش من البعض بزعم استيرادهم علب جوانتي تحت اسم كوامل، وهي علب اما ناقصة العدد بشكل كبير أو أنها غير معقمة مما يشكل تهديدا لصحة المرضى والقائمين بتقديم الخدمة الصحية من الأطباء والتمريض، حيث تقوم تلك الجهات بحملات علي الأسواق ومراجعة لكل الشحنات التي دخلت السوق المحلية في الفترة الأخيرة.

الشعبة العامة ستستمر في رفع شعار لا مكان للغش في قطاع المستلزمات

وقال إن الشعبة العامة ستستمر في رفع شعار لا مكان للغش في قطاع المستلزمات والأجهزة الطبية، مطالبا كل من لديه معلومات عن محاولات غش أو تلاعب بإبلاغ الشعبة العامة فورا بها لرفعها للجهات الرقابية المختصة التي ستحقق في تلك البلاغات.

تكريم رموز القطاع خلال احتفالية الشعبة العامة بمرور 35 عاما على إنشائها

وفي سياق متصل أعلن محمد إسماعيل عبده أنه سيتم في احتفالية الشعبة العامة بمرور 35 عاما على إنشائها الاحتفاء بتكريم عدد من الرموز الذين كان لهم دور فعال في النهوض بقطاع المستلزمات الطبية.