جمعية رجال الأعمال تبدأ الترويج للدورة السابعة من معرض الصين الدولي للاستيراد

شاركت جمعية رجال الأعمال المصريين بالمؤتمر الترويجي للدورة السابعة من المعرض الصيني الدولي للاستيراد "مصر" بحضور جانج شاويانج نائب سفير الصين بمصر، ولي جو، نائب مدير عام معرض الواردات الصينية، والدكتور محمد يوسف المدير التنفيذي لجمعية رجال الأعمال المصريين والاستاذ أحمد عز الدين رئيس لجنة تنمية العلاقات مع الصين بالجمعية والدكتور مصطفي ابراهيم نائب رئيس اللجنة.

اتفاقية تعاون مع معرض الصين الدولي للاستيراد

وعلى هامش المؤتمر وقعت جمعية رجال الأعمال المصريين، اتفاقية تعاون مع معرض الصين الدولي للاستيراد بهدف الترويج للدورة السابعة والتي تقام في شنغهاي خلال نوفمبر المقبل وذلك بالتعاون مع هيئة المعارض والمؤتمرات المصرية والغرفة التجارية بالقاهرة والجمعية المصرية الصينية.

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وقع البروتوكول أحمد عز الدين رئيس لجنة تنمية العلاقات مع الصين بجمعية رجال الأعمال المصريين ولي جو، نائب مدير عام معرض الواردات الصينية.

وأوضح عز الدين، أن الاتفاقية تهدف إلي التعاون مع الشركاء في مصر في الترويج للمشاركة المصرية في معرض الصين الدولي للاستيراد والذي يعد نافذة دولية لزيادة الصادرات في أكبر سوق دولى يضم 100 ألف مشتري من خلال سد احتياجات الصين إلي جانب المشترين الدوليين من مختلف دول العالم.

واكد أن جمعية رجال الأعمال المصريين ستشارك في الجناح الخاص للخدمات والسياحة وأيضا السلع الاستهلاكية والبضائع بما يسهم في الترويج للفرص الواعدة للمنتجات المصرية وتجارة الخدمات حيث يضم المعرض 6 مناطق عرض منها الصناعات الهندسية والغذائية وتجارة الخدمات.

وأضاف الدكتور مصطفي إبراهيم نائب رئيس اللجنة، أن معرض الصين الدولي للاستيراد من أنجح المعارض التي تتيح للمنتجات المصرية ميزة النفاذ إلي الصين بدون جمارك الي جانب الدخول الي أسواق أوروبا وأمريكا اللاتينية.

وأكد أن الصين تمثل حاليا الشريك التجاري والاستثماري الأهم لمصر، كما أن البلدين لديهم الرغبة والجدية في ضخ استثمارات جديدة وتوطين الصناعات والخبرات الصينية استنادا الي التطور الملحوظ في العلاقات ونوعية الوفود والزيارات الرسمية للجانب الصيني بجانب الخبرات ومشروعات التعاون والنجاحات التي حققتها الشركات الصينية في المشروعات الكبرى وفى مجالات متنوعة منها البرج الأيقونى والمزارع السمكية ومصانع الصوف الزجاجي وغيرها.

وخلال افتتاح المؤتمر الترويجي السابع ألقى الدكتور محمد يوسف كلمة اكد خلالها على عمق وتفرد العلاقات الاقتصادية المصرية الصينية والشراكة التي تجمع بين جمعية رجال الأعمال المصريين والسفارة الصينية بالقاهرة ومنظمات الأعمال الصينية في مجالات الترويج لفرص الاستثمار وتعزيز التجارة البينية وتجارة الخدمات.

وقال إن جمعية رجال الأعمال المصريين واعضائها لما يزيد عن 1500 شركة لديها ايمان كبير بان لدى الصين فرص كثيرة وواعدة للتعاون في المجالات الاستثمارية والتجارية وتبادل الخبرات، وانطلاقا من ذلك بادرت بإنشاء لجنة متخصصة لتنمية العلاقات مع الصين عام 2007 والتي كان لها دور فعال في نشر الوعي بالفرص المتاحة وبأهم المعارض في الصين لزيادة التجارة والاستثمار المشترك من خلال استقبال الوفود الصينية والمشاركة في الفعاليات المختلفة.

وأضاف، كما أن الجمعية تثمن مبادرة الحزام والطريق التي اطلقها الرئيس الصيني في 2013، ونعتبرها من أهم المبادرات الاقتصادية في العالم والتي اظهرت أن للصين طابع مختلف في تحقيق التنمية الاقتصادية حيث تعطى القدرة والمرونة للاقتصاد الصيني في الاستمرار في النمو وتجاوز التحديات العالمية.

واكد أن جمعية رجال الأعمال المصريين من أوائل منظمات الأعمال في العالم التي دعمت هذه المبادرة وانضمت لتحالف منظمات الحزام والطريق، كما انها ومن خلال علاقاتها المتميزة مع منظمات الأعمال في بكين وشنغهاى نظمت مؤتمر موسع بالقاهرة تحت مسمي البريكا في 2017، كما انضمت مؤخرا لتحالف تجارة الخدمات حيث كان للجنة الصين بالجمعية دور مهم في تعريف الشركات المصرية بالفرص المتاحة لدى الجانب الصيني في مجال تجارة الخدمات.

وقال نرى كمجتمع أعمال مصري أن أهم ما يميز معرض الاستيراد الدولي انه لم يختصر فقط على تجارة السلع وإنما امتد ليشمل تجارة الخدمات، كما يعد منصة لتعزيز الانفتاح رفيع المستوى، مشيرًا إلى أن جمعية رجال الأعمال المصريين حريصة على الاستمرار في الشراكة والتعاون مع الجانب الصيني في نشر الوعي ودفع الشركات المصرية للمشاركة في معرض الصين للاستيراد والرائد عالميًا في مساعدة الدول الاخرى على التوازن في الميزان التجاري، ولدينا أمل أن تتطور العلاقات مع الصين لتشهد مزيدا من الصادرات المصرية داخل السوق الصينية واستثمارات صينية داخل مصر.

ويعتبر معرض الصين الدولي للاستيراد (CIIE)، أول معرض على المستوى الوطني يركز على الاستيراد في العالم، ويقام سنويًا في مركز شنغهاي الوطني للمؤتمرات والمعارض حيث تُعقد الدورة السابعة في الفترة من 5 إلى 10 نوفمبر 2024.