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نجوم الفن غياب، الشرقية تشيع جنازة مطرب الجامعات الأول في بلبيس (صور)

جنازة المطرب مسعد
جنازة المطرب مسعد رضوان، فيتو

وفاة مسعد رضوان، شيع العشرات من مواطني الشرقية، مساء اليوم الخميس، جنازة المطرب مسعد رضوان، من مسجد أمير الجيش بمدينة بلبيس، ليواري الجثمان الثرى بمثواه الأخير بمقابر أسرته بأرض علوان.

نقابة المهن الموسيقية اللبنانية تكرم مصطفى كامل

غياب نجوم الفن

شارك في الجنازة أسرة وأصدقاء المطرب الراحل ووفد من نقابة المهن الموسيقية فرع الشرقية وسط حالة من الحزن والصدمة لرحيله المفاجئ إثر هبوط في الدورة الدموية، فيما من المقرر أن يقام العزاء ليلًا بمسقط رأسه.

وفاة المطرب مسعد رضوان

رحل عن عالمنا اليوم الخميس المطرب مسعد رضوان ابن مركز بلبيس في محافظة الشرقية والملقب بمطرب"جامعات مصر الأول"، وكان من نجوم الكاسيت في فترة الثمانينات وذلك حسبما أعلنت نقابة الموسيقيين بالشرقية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي.

 

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نقابة المهن الموسيقية فرع الشرقية تنعى المطرب الراحل
 

نعت نقابة المهن الموسيقية فرع الشرقية، برئاسة الفنان خالد بيومى، الراحل الذي وافته المنية اليوم.

وقالت النقابة فى بيان رسمى: "إن الشرقية فقدت مطربا كبيرا تبقى بأغانيه في ذهن محبيه، ويتقدم نقيب الموسيقيين وأعضاء مجلس النقابة بخالص العزاء لأسرة الفقيد الراحل، آملا أن يلهمهم المولى الصبر والسلوان".

 

مشوار مسعد رضوان مع الغناء
 

يذكر أن بداية الراحل الفنية كانت مع دراسته في كلية الحقوق جامعة الزقازيق وتم اكتشافه من قبل زملاءه، والذين أصروا على دخوله منتخب الجامعة للغناء، وكان يحصل باستمرار على المركز الأول وكان يكتب ويلحن الأغاني.

احدي حفلات المطرب الراحل مسعد رضوان،فيتو

وفور تخرجه في الجامعة بدأ في تقديم أول ألبوماته سنة 1979، وقدم مجموعة حفلات في عدة دول عربية ".

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