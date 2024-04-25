وفاة المطرب مسعد رضوان، وتشييع جثمانه اليوم بالشرقية
وفاة مسعد رضوان، رحل عن عالمنا اليوم الخميس المطرب مسعد رضوان ابن مركز بلبيس في محافظة الشرقية والملقب بمطرب"جامعات مصر الأول"، وكان من نجوم الكاسيت في فترة الثمانينات وذلك حسبما أعلنت نقابة الموسيقيين بالشرقية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي.
ومن المقرر أن يشيع جثمان الفقيد عقب صلاة عصر اليوم من مسجد أمير الجيش بمدينة بلبيس والدفنة بمقابر أسرته بأرض علوان.
نقابة المهن الموسيقية فرع الشرقية تنعى المطرب الراحل
نعت نقابة المهن الموسيقية فرع الشرقية، برئاسة الفنان خالد بيومى، الراحل الذي وافته المنية اليوم بعد صراع مع المرض.
وقالت النقابة فى بيان رسمى: "إن الشرقية فقدت مطربا كبيرا تبقى بأغانيه في ذهن محبيه، ويتقدم نقيب الموسيقيين وأعضاء مجلس النقابة بخالص العزاء لأسرة الفقيد الراحل، آملا أن يلهمهم المولى الصبر والسلوان".
مشوار مسعد رضوان مع الغناء
يذكر أن بداية الراحل الفنية كانت مع دراسته في كلية الحقوق جامعة الزقازيق وتم اكتشافه من قبل زملاءه، والذين أصروا على دخوله منتخب الجامعة للغناء، وكان يحصل باستمرار على المركز الأول وكان يكتب ويلحن الأغاني.
وفور تخرجه في الجامعة بدأ في تقديم أول ألبوماته سنة 1979،وقدم مجموعة حفلات في عدة دول عربية ".
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.