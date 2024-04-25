الخميس 25 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

وفاة المطرب مسعد رضوان، وتشييع جثمانه اليوم بالشرقية

وفاة المطرب مسعد
وفاة المطرب مسعد رضوان،فيتو

وفاة مسعد رضوان، رحل عن عالمنا اليوم الخميس المطرب مسعد رضوان ابن مركز بلبيس في محافظة الشرقية والملقب بمطرب"جامعات مصر الأول"، وكان من نجوم الكاسيت في فترة الثمانينات وذلك حسبما أعلنت نقابة الموسيقيين بالشرقية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي.

الموسيقيين تحذر من شراء تذاكر حفل رضا البحراوي وحورية في الشرقية (صور)

ومن المقرر أن يشيع جثمان الفقيد عقب صلاة عصر اليوم من مسجد أمير الجيش بمدينة بلبيس والدفنة بمقابر أسرته بأرض علوان.

 

نقابة المهن الموسيقية فرع الشرقية تنعى المطرب الراحل

 نعت نقابة المهن الموسيقية فرع الشرقية، برئاسة الفنان خالد بيومى، الراحل الذي وافته المنية اليوم بعد صراع مع المرض.

Advertisements

وقالت النقابة فى بيان رسمى: "إن الشرقية فقدت مطربا كبيرا تبقى بأغانيه في ذهن محبيه، ويتقدم نقيب الموسيقيين وأعضاء مجلس النقابة بخالص العزاء لأسرة الفقيد الراحل، آملا أن يلهمهم المولى الصبر والسلوان".

وفاة المطرب مسعد رضوان،فيتو

مشوار مسعد رضوان مع الغناء

يذكر أن بداية الراحل الفنية كانت مع دراسته في كلية الحقوق جامعة الزقازيق وتم اكتشافه من قبل زملاءه، والذين أصروا على دخوله منتخب الجامعة للغناء، وكان يحصل باستمرار على المركز الأول وكان يكتب ويلحن الأغاني.


وفور تخرجه في الجامعة بدأ في تقديم أول ألبوماته سنة 1979،وقدم مجموعة حفلات في عدة دول عربية ".

وفاة المطرب مسعد رضوان،فيتو 
مسعد رضوان برفقة محمود الليثي،فيتو

 

وفاة المطرب مسعد رضوان،فيتو1

 

وفاة المطرب مسعد رضوان،فيتو2

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

وفاة المطرب مسعد رضوان وفاة مطرب الجامعات الاول مسعد رضوان جنازة المطرب مسعد رضوان اخبارمحافظة الشرقية

مواد متعلقة

اعرف حظك وتوقعات الأبراج الجمعة 26-4-2024، أبراج الحوت والدلو والجدي

سعر الدولار فى السوق السوداء، اعرف الأخضر وصل لكام اليوم (تحديث لحظى)

السيسي: سيناء تشهد جهودا غير مسبوقة لتحقيق التنمية الشاملة في الصحة والتعليم والبنية الأساسية

الرعاية الصحية بالأقصر: تشغيل 21 سرير عناية مركزة جديد بمستشفى الكرنك

محافظ قنا: 88 مليون جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر منذ يناير الماضي

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 26-4-2024، أبراج السرطان والأسد والعذراء

قرينة السيسي: في مثل هذا اليوم عادت رايات مصر خفاقة فوق كل شبر من سيناء

سلطات تايلاند تدعو السكان إلى عدم مغادرة منازلهم، اعرف السبب
ads

الأكثر قراءة

مواعيد غلق المحال والكافيهات بعد تطبيق التوقيت الصيفي

مصرع 3 فتيات وإصابة 8 آخرين في حادث تصادم بطريق الإسكندرية الصحراوي (صور)

ارتفاع أسعار الدواجن وانخفاض البيض بالأسواق اليوم الخميس

الأرصاد الجوية تحذر من أمطار ورياح مثيرة للرمال والأتربة على هذه المناطق

انقطاع المياه عن 6 مناطق في القاهرة غدا

الترجي يتقدم بطلب رسمي لصن داونز قبل موقعة الحسم بنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

سعر الأرز في السوق اليوم الخميس 25-4-2024

4 بنوك تعلن خطتها للتعامل مع بدء تطبيق التوقيت الصيفي

منوعات

المزيد

دراسة: الذكاء الاصطناعي أكثر تعاطفا من البشر

قطعوا عنها الكهرباء وأرعبوها بالشبح، مقلب مروع لفتاة في الأسانسير (فيديو)

اعرف حظك وتوقعات الأبراج الجمعة 26-4-2024، أبراج الحوت والدلو والجدي

توقعات الأبراج اليومية، الجمعة 26-4-2024 أبراج الحمل والثور والجوزاء

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه اليوم الخميس

أسعار الفاكهة اليوم، الفراولة تبدأ من 7 جنيهات في سوق العبور

سعر الأرز في السوق اليوم الخميس 25-4-2024

تعرف على سعر النحاس اليوم الخميس 25-4-2024 بالأسواق

المزيد
ads

انفوجراف

فوائد التوت وأهمية تناوله في موسمه (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

ماذا نقول أثناء الحر الشديد سواء من القرآن الكريم أو السنة النبوية؟، أمين الفتوى يوضح

تفسير رؤية الحماة في المنام وعلاقتها بقدوم مولود ذكر ورزق واسع

في الدنيا والآخرة، دار الإفتاء تكشف مصير محتكري السلع

المزيد
الجريدة الرسمية