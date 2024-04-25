جهود مكثفة لكشف لغز العثور على جثة بها آثار تعذيب بأكتوبر

تكثف الأجهزة الأمنية بالجيزة جهودها في واقعة العثور على جثة شخص مجهول الهوية بـأكتوبر في الجيزة.

العثور على جثة لمجهول الهوية

وكانت الأجهزة الأمنية بالجيزة، قد تلقت بلاغا من قسم شرطة أكتوبر بالعثور على جثة لشخص ملقاة على الأرض وسط السوق، وبعرض البلاغ على اللواء هشام أبو النصر مساعد أول وزير الداخلية، تم تشكيل فريق بحث تحت قيادة اللواء محمد الشرقاوى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة وانتقل فريق من مباحث أكتوبر، وتبين أن الجثة بها أثار تعذيب ولم يتم تحديد هوية المجنى عليه ويبذل رجال المباحث جهودهم لكشف غموض الحادث.

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وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.