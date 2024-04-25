الخميس 25 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

النيابة تصرح بدفن جثة نجار قتل على يد صديقه بالشرقية

تصريح بدفن جثة نجار،
تصريح بدفن جثة نجار، فيتو

 صرحت النيابة العامة بدفن جثة نجار لقى مصرعه على يد صديقه لتعثره فى سداد ديونه بمحافظة الشرقية، وذلك عقب ورود تقرير الصفة التشريحية.

مفيش صاحب يتصاحب، نجار ينهى حياة صديقه لتعثره فى سداد ديونه  

 تلقى قسم شرطة ثان العاشر من رمضان بمديرية أمن الشرقية بلاغا بالعثور على جثة لشخص "مجهول الهوية" بدائرة القسم، كما عثر بجوارها على حجر أسمنتي به آثار دماء.

بالفحص وإجراء التحريات أمكن تحديد هوية المجنى عليه وتبين أنه (نجار- مقيم بدائرة القسم)، وأن وراء ارتكاب الواقعة صديق المجنى عليه (نجار "له معلومات جنائية"- مقيم رفقة المجنى عليه بذات العنوان). 

Advertisements

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط مرتكب الواقعة واعترافه بارتكابها على إثر وجود خلافات مالية بينهم وحدثت مشادة كلامية بينهما حال سيرهما بمحل العثور على جثة المجنى عليه تطورت لمشاجرة قام على إثرها بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته بالرأس بإستخدام الحجر الأسمنتى  حتى فارق الحياة واستولى على هاتفه المحمول وبطاقة الرقم القومى الخاصة به ولاذ بالهرب، وتم بإرشاده ضبط متعلقات المجنى عليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

النيابة العامة العاشر من رمضان مديرية امن الشرقية النيابة نجار

مواد متعلقة

مصرع مدير نيابة مرور الجيزة في حادث أليم

قرارات النيابة بشأن إطلاق نار أمام مدرسة دولية بالبساتين

تجديد حبس شاب قتل والده في الخليفة

اعترافات صادمة لمدمن مخدرات قتل والده في الخليفة

حبس شاب مدمن قتل والده في الخليفة

تضرر سيارات وبنك وعقار، انتداب المعمل الجنائي لبيان سبب حريق الجمالية

النيابة تنتدب المعمل الجنائي لفحص أسباب حريق عقار بالمعادي (صور)

النيابة تصرح بدفن جثة شخص غرق في نهر النيل بحلوان

ads

الأكثر قراءة

1240 جنيها انخفاضا في سعر الجنيه الذهب بالأسواق المحلية

الترجي يتقدم بطلب رسمي لصن داونز قبل موقعة الحسم بنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

مواعيد غلق المحال والكافيهات بعد تطبيق التوقيت الصيفي

مصرع 3 فتيات وإصابة 8 آخرين في حادث تصادم بطريق الإسكندرية الصحراوي (صور)

الأرصاد الجوية تحذر من أمطار ورياح مثيرة للرمال والأتربة على هذه المناطق

إسماعيل شيرين، حكاية الرجل المنسي فى عودة طابا، شهادته حسمت المعركة لمصلحة مصر، ومفيد شهاب يشيد بوطنيته في فيلم وثائقي

انقطاع المياه عن 6 مناطق في القاهرة غدا

كولر يكشف سر تغيير مركز متولي ونصيحة قمصان

منوعات

المزيد

دراسة: تذكر الأشياء على المدى الطويل يؤثر على خلايا الدماغ

دراسة: الذكاء الاصطناعي أكثر تعاطفا من البشر

قطعوا عنها الكهرباء وأرعبوها بالشبح، مقلب مروع لفتاة في الأسانسير (فيديو)

اعرف حظك وتوقعات الأبراج الجمعة 26-4-2024، أبراج الحوت والدلو والجدي

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الأسماك اليوم، المكرونة السويسي تسجل أعلى سعر بـ 140 جنيهًا في سوق العبور

تعرف على سعر القصدير اليوم الخميس في السوق

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الخميس في السوق

تعرف على سعر السكر اليوم الخميس 25-4-2024 في الأسواق

المزيد
ads

انفوجراف

ضحايا العدوان الإسرائيلي على الضفة الغربية عقب 200 يوم من الحرب (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

ما حكم قراءة القرآن من خلال جهاز مكبر الصوت قبل الأذان لصلاة الفجر والجمعة؟، الإفتاء تجيب

ماذا نقول أثناء الحر الشديد سواء من القرآن الكريم أو السنة النبوية؟، أمين الفتوى يوضح

تفسير رؤية الحماة في المنام وعلاقتها بقدوم مولود ذكر ورزق واسع

المزيد
الجريدة الرسمية