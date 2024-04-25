النيابة تصرح بدفن جثة نجار قتل على يد صديقه بالشرقية

صرحت النيابة العامة بدفن جثة نجار لقى مصرعه على يد صديقه لتعثره فى سداد ديونه بمحافظة الشرقية، وذلك عقب ورود تقرير الصفة التشريحية.

مفيش صاحب يتصاحب، نجار ينهى حياة صديقه لتعثره فى سداد ديونه

تلقى قسم شرطة ثان العاشر من رمضان بمديرية أمن الشرقية بلاغا بالعثور على جثة لشخص "مجهول الهوية" بدائرة القسم، كما عثر بجوارها على حجر أسمنتي به آثار دماء.

بالفحص وإجراء التحريات أمكن تحديد هوية المجنى عليه وتبين أنه (نجار- مقيم بدائرة القسم)، وأن وراء ارتكاب الواقعة صديق المجنى عليه (نجار "له معلومات جنائية"- مقيم رفقة المجنى عليه بذات العنوان).

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وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط مرتكب الواقعة واعترافه بارتكابها على إثر وجود خلافات مالية بينهم وحدثت مشادة كلامية بينهما حال سيرهما بمحل العثور على جثة المجنى عليه تطورت لمشاجرة قام على إثرها بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته بالرأس بإستخدام الحجر الأسمنتى حتى فارق الحياة واستولى على هاتفه المحمول وبطاقة الرقم القومى الخاصة به ولاذ بالهرب، وتم بإرشاده ضبط متعلقات المجنى عليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.