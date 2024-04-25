3 قرارات من النيابة في حادثة اصطدام ميكروباص بأسرة كاملة بالجيزة
باشرت نيابة أكتوبر، التحقيق في مصرع فتاة بينما أصيبت والدتها وشقيقها عقب اصطدام سيارة ميكروباص بهم أثناء عبورهم الطريق في حدائق أكتوبر.
وأمرت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث، كما أمرت بالاستماع لأقوال شهود العيان، والاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين.
مصرع فتاة وإصابة اثنين آخرين
تلقى قسم شرطة حدائق أكتوبر بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث مروري ووجود متوفاة ومصابين بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ.
وبالفحص تبين اصطدام سيارة ميكروباص بـ 3 من أسرة واحدة مما تسبب في مصرع فتاة وإصابة والدتها وشقيقها.
جرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
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