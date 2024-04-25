خطة وأماكن تخفيض المياه في محافظة الدقهلية

تشهد محافظة الدقهلية تخفيض ضغوط المياه أيام السبت والاثنين 27 و29 أبريل الجاري وأيام السبت والثلاثاء 11 و14 مايو المقبل نطاق حي شرق المنصورة من الساعة 12 ظهرا حتي الساعة 7 مساء للقيام بتفيذ أعمال تطهير الأحواض بمحطة مياه شرق المنصورة.

كما يتم تخفيض ضغوط المياة نطاق مدينة ومركز أجا والقري التابعة لرئاسة المركز ايام السبت والثلاثاء 27 و30 ابريل الجاري من الساعة 7 صباحا حتي الساعة 6 مساء..



مواعيد انقطاع المياه



من جانبه اعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية انه سيتم تخفيض ضغوط المياه ايام السبت والاثنين 27 و29 أبريل الجاري وأيام السبت والثلاثاء 11 و14 مايو المقبل نطاق حي شرق المنصورة من الساعة 12 ظهرا حتي الساعة 7 مساء للقيام بتنفيذ أعمال تطهير الأحواض بمحطة مياه شرق المنصورة..

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الأماكن المستهدفة



كما أعلن تخفيض ضغوط المياة نطاق مدينة ومركز اجا والقري التابعة لرئاسة مركز اجا ايام السبت والثلاثاء 27 و30 ابريل الجاري من الساعة 7 صباحا حتي الساعة 6 مساء.



جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بناء علي التقارير الواردة من شركة مياة الشرب والصرف الصحي بالدقهلية في هذا الشأن.

سبب انقطاع المياه

حيث أوضحت التقارير أن المناطق المتأثرة بتخفيض ضغوط المياه نتيجة تنفيذ الأعمال المشار إليها في الأيام والمواعيد المحددة بكل من نطاق حي شرق المنصورة ونطاق مدينة ومركز أجا..



ووجه "مختار" لمحمد امين رئيس حي شرق المنصورة واللواء صبري سليمان رئيس مركز ومدينة اجا للتنسيق مع مسئولى شركة مياة الشرب والصرف الصحي لسرعة العمل وانهاء الاعمال المذكورة خلال الفترات الزمنية والايام المحددة بكل من شرق وغرب المنصورة ومدينة ومركز اجا وعودة المياه مرة اخرى بضغوطها المعتادة حرصا على توفير مطالب واحتياجات المواطنين، واكد محافظ الدقهلية على اهمية اتباع الاصول الهندسية والفنية الواجبة لتنفيذ الاعمال المشار اليها..



هذا وتهيب محافظة الدقهلية بالمواطنين قاطني نطاق حي شرق المنصورة ونطاق مدينة ومركز اجا والوحدات القروية التابعة لرئاسة مركز اجا والهيئات والمصالح والمستشفيات والمخابز بنطاق شرق المنصورة ومدينة ومركز اجا لضرورة العمل باتخاذ مايلزم لتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال الايام والفترات الزمنية المحددة لتنفيذ اعمال التطهيرالمشار اليها بمحطة مياة شرق المنصورة ومرفق مياة اجا السطحي.

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