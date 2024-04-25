الخميس 25 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

خطة وأماكن تخفيض المياه في محافظة الدقهلية

محافظ الدقهلية الدكتور
محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار، فيتو

تشهد محافظة الدقهلية تخفيض ضغوط المياه أيام السبت والاثنين 27 و29 أبريل الجاري وأيام السبت والثلاثاء 11 و14 مايو المقبل نطاق حي شرق المنصورة من الساعة 12 ظهرا حتي الساعة 7 مساء للقيام بتفيذ أعمال تطهير الأحواض بمحطة مياه شرق المنصورة.

 

كما يتم تخفيض ضغوط المياة نطاق مدينة ومركز أجا والقري التابعة لرئاسة المركز ايام السبت والثلاثاء 27 و30 ابريل الجاري من الساعة 7 صباحا حتي الساعة 6 مساء.. 


مواعيد انقطاع المياه 


من جانبه اعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية انه سيتم تخفيض ضغوط المياه ايام السبت والاثنين 27 و29 أبريل الجاري وأيام السبت والثلاثاء 11 و14 مايو المقبل نطاق حي شرق المنصورة من الساعة 12 ظهرا حتي الساعة 7 مساء للقيام بتنفيذ أعمال تطهير الأحواض بمحطة مياه شرق المنصورة..

Advertisements

الأماكن المستهدفة 


كما أعلن تخفيض ضغوط المياة نطاق مدينة ومركز اجا والقري التابعة لرئاسة مركز اجا ايام السبت والثلاثاء 27 و30 ابريل الجاري من الساعة 7 صباحا حتي الساعة 6 مساء.


جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بناء علي التقارير الواردة من شركة مياة الشرب والصرف الصحي بالدقهلية في هذا الشأن.

سبب انقطاع المياه 

حيث أوضحت التقارير أن المناطق المتأثرة بتخفيض ضغوط المياه نتيجة تنفيذ الأعمال المشار إليها في الأيام والمواعيد المحددة بكل من نطاق حي شرق المنصورة ونطاق مدينة ومركز أجا.. 


ووجه "مختار" لمحمد امين رئيس حي شرق المنصورة واللواء صبري سليمان رئيس مركز ومدينة اجا للتنسيق مع مسئولى شركة مياة الشرب والصرف الصحي لسرعة العمل وانهاء الاعمال المذكورة خلال الفترات الزمنية والايام المحددة بكل من شرق وغرب المنصورة ومدينة ومركز اجا وعودة المياه مرة اخرى بضغوطها المعتادة حرصا على توفير مطالب واحتياجات المواطنين، واكد محافظ الدقهلية على اهمية اتباع الاصول الهندسية والفنية الواجبة لتنفيذ الاعمال المشار اليها..


هذا وتهيب محافظة الدقهلية بالمواطنين قاطني نطاق حي شرق المنصورة ونطاق مدينة ومركز اجا والوحدات القروية التابعة لرئاسة مركز اجا والهيئات والمصالح والمستشفيات والمخابز بنطاق شرق المنصورة ومدينة ومركز اجا  لضرورة العمل باتخاذ مايلزم  لتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال الايام والفترات الزمنية المحددة لتنفيذ اعمال التطهيرالمشار اليها بمحطة مياة شرق المنصورة ومرفق مياة اجا السطحي.

حملات لضبط وصلات مياه الشرب المخالفة بدمياط الجديدة

محافظ الفيوم: مياه بحيرة قارون أصبحت جاهزة لاستقبال زريعة لكل أنواع الأسماك

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

احتياجات المواطنين اعمال تطهير الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية الصرف الصحي بالدقهلية أيمن مختار محافظ الدقهلية شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية غرب المنصورة محافظة الدقهلية مياه الشرب والصرف الصحي

مواد متعلقة

الأسماك الإستوائية تغزو مياه أستراليا بسبب تغير المناخ

رئيس سوهاج الجديدة يتفقد أعمال محطة مياه الشرب وسدود الكثبان الرملية

على متنها سائحون أجانب، تعطل معدية الأهالي بوسط مياه نهر النيل في الأقصر
ads

الأكثر قراءة

كرة اليد، الأهلي يودع بطولة أفريقيا بالخسارة أمام الترجي التونسي

1240 جنيها انخفاضا في سعر الجنيه الذهب بالأسواق المحلية

الترجي يتقدم بطلب رسمي لصن داونز قبل موقعة الحسم بنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

قدم ساعتك 60 دقيقة، اليوم بدء التوقيت الصيفي بحلول منتصف الليل

خبير اقتصادي يطالب بسرعة إجراء التعديل الوزاري وإنشاء هيئة لترتيب الأولويات

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الخميس 25-4-2024 في الأسواق

مواعيد غلق المحال والكافيهات بعد تطبيق التوقيت الصيفي

مصرع 3 فتيات وإصابة 8 آخرين في حادث تصادم بطريق الإسكندرية الصحراوي (صور)

منوعات

المزيد

الشوكولاتة في خطر، حشرة البق تغزو أشجار الكاكاو في غرب إفريقيا

دراسة: تذكر الأشياء على المدى الطويل يؤثر على خلايا الدماغ

دراسة: الذكاء الاصطناعي أكثر تعاطفا من البشر

قطعوا عنها الكهرباء وأرعبوها بالشبح، مقلب مروع لفتاة في الأسانسير (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الخميس 25-4-2024 في الأسواق

أسعار الخضراوات اليوم الخميس 25-4-2024 في سوق العبور

أسعار الأسماك اليوم، المكرونة السويسي تسجل أعلى سعر بـ 140 جنيهًا في سوق العبور

تعرف على سعر القصدير اليوم الخميس في السوق

المزيد
ads

انفوجراف

ضحايا العدوان الإسرائيلي على الضفة الغربية عقب 200 يوم من الحرب (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

من سمات وأخلاق الإسلام، تعرف على أهمية التسامح والعفو بالدليل من القرآن والسنة

تفسير حلم هدم المسجد في المنام وعلاقته بزيادة الخلافات الزوجية

ما حكم قراءة القرآن من خلال جهاز مكبر الصوت قبل الأذان لصلاة الفجر والجمعة؟، الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية