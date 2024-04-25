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محافظ شمال سيناء يعلن طرح المرحلة الأولى من مدينة رفح الجديدة للمواطنين (فيديو)

محافظ شمال سيناء،
محافظ شمال سيناء، فيتو

أعلن اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، عن طرح المرحلة الأولى من مدينة رفح الجديدة للمواطنين.

محافظ شمال سيناء يعلن طرح المرحلة الأولى من مدينة رفح الجديدة للمواطنين

وافتتح المحافظ المرحلة الأولى بعدد 272 عمارة سكنية، بالإضافة إلى منطقة خدمات رئيسية تشمل كافة المرافق الخدمية وهي مسجدان ومدرستان للتعليم الأساسي وحضانة ومحال تجارية ومخبز ومكتب بريد وسنترال ونقطة شرطة ومطافي.

ويجري استكمال الأعمال الإنشائية للمرحلتين الثانية والثالثة بعدد 578 عمارة بالإضافة إلى مبنى المجمع الخدمي الحكومي والذي يشمل كافة المديريات وكذا مناطق خدمات وهي عدد 3 مدارس سمعي وبصري وفكري وعدد 12 مدرسة تعليم ابتدائي وإعدادي ومدرستين ثانوي عام ومدرسة ثانوي صناعي بالورش ومدرسة ثانوي زراعي بجميع الأقسام وناد رياضي وحديقتين مركزيتين وسوق تجاري متكامل وموقف سيارات ومحطة وقود ومنطقة صناعية ومنطقة للتوسعات المستقبلية.

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يأتي افتتاح وطرح المرحلة الاولي من مدينة رفح الجديدة في 25 أبريل بالتزامن مع العيد القومي للمحافظة ولمدة شهر، إذ سيتم الطرح للمرحلة الاولي "أسبقية أولى" بعدد 41 عمارة سكنية (أرضي و3 طوابق) بإجمالي عدد 656 وحدة سكنية كل منها عبارة عن 3 غرف والة بمساحة 120 متر مربع.

وسيتم تخصيص نسبة 10% لأسر الشهداء والمصابين من أهالي رفح حتى الدرجة الأولى، 5% للأفراد من ذوي الهمم من أهالي رفح "دور أرضي"، 5% للمحافظة" سكن إداري/جهات حكومية/هيئات حكومية" بالثمن، 80% لعموم أهالي مدينة رفح والعاملين بها على أن تكون الإقامة دائمة قبل عام 2014.

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