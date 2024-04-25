أحد شيوخ سيناء: نعيش في أمان وتنمية لم نشهدها من قبل

تحرير سيناء وتعميرها لم يكن ليحدث إلا بتعاون أهل سيناء الحبيبة مع الجيش والشرطة، وفي عيد سيناء القومى كان لـ فيتو لقاء على أرض الفيروز مع شيوخ قبائل سيناء.

يقول الشيخ مرضى محمد فريج إن ما يحدث في سيناء الآن لم نشاهده أبدا طوال العمر أو يشاهده أجدادنا، وهو ما يدعو للفخر فالتعليم والثقافة والتنمية الاجتماعية شملت كل ربوع سيناء الحبيبة.



وأضاف الشيخ مرضى لـ فيتو بمناسبة العيد القومى لسيناء أن التنمية المستدامة التي تقوم بها الدولة الآن على أرض سيناء الطاهرة جاءت بعد سنوات من الحرمان والقتال مع الطبيعة والمطامع الخارجية لأرضنا.



وكشف مرضى أن منطقة رفح المصرية الآن أصبحت تنعم بالأمان، وقال: أنا أحد مزارعي مدينة رفح، أقوم بزراعة الزيتون والخوخ والكنتالوب والطماطم وأبيعه في كل محافظات الجمهورية، وذلك بعد أن تم بناء شبكة طرق حديثة ربطت سيناء بكل محافظات الجمهورية بعد سنوات من الانقطاع.



وأشار إلى قيام الحكومة بمساعدة ودعم المزارعين في الحصول على الأسمدة والتقاوى الجيدة لرفع كفاءة المحاصيل الزراعية، نظرا لجودة الأراضي الزراعية الموجودة في مدينة رفح المصرية.

إقامة تجمعات سكنية للبدو الرحالة الموجودين بشمال سيناء

ولفت إلى أن المحافظة أقامت تجمعات سكنية للبدو الرحل الموجودين بشمال سيناء حتى تساعدهم على الاستقرار بجوار الأراضي الزراعية المستصلحة، وضمت هذه التجمعات مدارس وملاعب للأطفال ووحدات طبية مجهزة ومراكز للشباب.

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إنشاء مجمعات صناعية قريبة من قرى الخروبة والشيخ زويد ورفح الجورة

وأكد أنه تم إنشاء مجمعات صناعية قريبة من قرى الخروبة والشيخ زويد ورفح الجورة.



وقال: لم تنس الدولة المرأة السيناوية فقامت بإحياء الحرف اليدوية في مجال الزي السيناوي والمنتجات الغذائية التي تشتهر بها سيناء.



وأضاف: بمناسبة أعياد سيناء القومية اتوجه بالشكر والتقدير إلى رجال القوات المسلحة البواسل والشرطة الذين نعيش في أمان بسبب تضحياتهم في إعادة إرساء الأمن والأمان والاستقرار لشمال سيناء، وأتوجه بالشكر للرئيس السيسي الذي حافظ على سيناء من الضياع وأمر بتنميتها لأنها بدون تنمية هي مطمع للكثيرين.