محافظ شمال سيناء: رفح الجديدة متكاملة الخدمات

قال اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، إن مدينة رفح الجديدة شهدت طفرة كبيرة من التطوير ودخول كافة الخدمات والمرافق الأساسية، لتصبح مدينة متكاملة الخدمات.

وأوضح محافظ شمال سيناء، أن مدينة رفح الجديدة انتهت من البنية التحتية من طرق وصرف صحي ومياه وغيرها، بالمجان وغير مضافة على تكلفة الوحدة السكنية، ومدعمة من الدولة، ولا يشملها سعر الوحدة.

وتابع محافط شمال سيناء، خلال لقاء بفضائية "إكسترا نيوز"، أن من تحمل عبء بناء هذا الصرح الكبير أثناء الإرهاب في ذروته هم رجال القوات المسلحة، وكان هناك الكثير من التضحيات التي قدموها لكي يبنوا هذه المنازل، لافتا الي ان مدينة رفح الجديدة ستكون من مدن الجيل الرابع تشبه القاهرة الجديدة و6 أكتوبر ومدن التجمعات العمرانية.

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وأشار إلى أن القوات المسلحة، أنشأت محاور من الطرق المختلفة حيث جاري إنشاء طريق دائري في الشيخ زويد ينقل الحركة إلى جنوب المدينة لإنعاش المنطقة التجارية.