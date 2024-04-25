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اقتصاد

ميناء العريش: إنشاء رصيف تجاري بطول 242 مترا لاستيعاب جميع السفن (فيديو)

ميناء العريش،فيتو
ميناء العريش،فيتو

قررت هيئة موانئ بورسعيد، إنشاء ميناء تجاري في شمال سيناء، يتكون من رصيف طوله 242 مترا، بعمق 7.5 أمتار، ليتلائم للغاية مع السفن التجارية بحمولة تتراوح ما بين 3 آلاف حتي  7 آلاف طن.

أكد اللواء بحري خالد علي عرفة، نائب مدير عام ميناء العريش البحري، أنه الدولة خصصت في عام 1981 نحو 40 ألف متر مربع لإنشاء مرسى صيد، يتكون فقط من 2 سقالة خشب، كل سقالة 2 متر، والعمق أسفلها من 2 إلى 3 أمتار، لرباط سفن الصيد، لافتا الي أن هناك أعمال توسعة تمت  في عام 1988 قررت محافظة شمال سيناء إنشاء ميناء صيد مكان المرسى.

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وتابع نائب مدير عام ميناء العريش البحري، خلال لقاء خاص بفضائية قناة "إكسترا نيوز"، أن حجم التوسعات بلغت نحو 80 ألف متر، فتحول من مرسى إلى ميناء صيد يتابع محافظة، إلا أن المنتجات الزراعية في شمال سيناء مثل الزيوت والبرتقال والخوخ بجانب الملح والرمل الزجاجي، كان يتم تصديرها عبر ميناء بورسعيد، مشيرا الي ان هناك مراحل تطويره بواقع 3 مراحل، ويضم رصيف "تحيا مصر" بطول 1000 متر، لاستقبال سفن بحمولة 40 و50 ألف طن.

 

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