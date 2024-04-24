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ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد خسارة ليفربول أمام إيفرتون

ترتيب الدوري الإنجليزي
ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز , فيتو

ترتيب الدوري الإنجليزي، سقط ليفربول في فخ الخسارة أمام إيفرتون 2-0 في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء ضمن مؤجلات الجولة الـ29 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفقد ليفربول الذي يضم بين صفوفه النجم المصري محمد صلاح، ثلاث نقاط جديدة في صراع المنافسة علي لقب الدوري الإنجليزي.

وأسفرت مباريات اليوم في مؤجلات الجولة الـ 29 من الدوري الإنجليزي، فوز بورنموث علي وولفرهامبتون 1-0، ومانشستر يونايتد على شيفيلد يونايتد 4-2، وكريستال بالاس علي نيوكاسل يونايتد 2-0، وإيفرتون على ليفربول 2-0، وتختتم مباريات الجولة الـ29 المؤجلة غدا بمواجهة برايتون ضد مانشستر سيتي.

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وكان أرسنال حقق الفوز على تشيلسي 5-0 أمس الثلاثاء في الجولة الـ29 المؤجلة من الدوري الإنجليزي.

 

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد خسارة ليفربول ونيوكاسل وفوز مانشستر يونايتد 

1- آرسنال 77 نقطة
2- ليفربول 74 نقطة
3- مانشستر سيتي 73 نقطة
4- أستون فيلا 66 نقطة
5- توتنهام هوتسبير 60 نقطة
6- مانشستر يونايتد 53 نقطة
7- نيوكاسل يونايتد 50 نقطة
8- وست هام يونايتد 48 نقطة
9- تشيلسي 47 نقطة
10- بورنموث 45 نقطة
11- برايتون 44 نقطة
12- وولفرهامبتون 43 نقطة
13- فولهام 42 نقطة
14- كريستال بالاس 39 نقطة
15- برينتفورد 35 نقطة
16- إيفرتون  33 نقطة
17- نوتينغهام فورست  26 نقطة
18- لوتون تاون 25 نقطة
19- بيرنلي 23 نقطة
20- شيفيلد يونايتد 16 نقطة
 

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 

وعلي صعيد آخر تلقى نادي ليفربول رفضا للعرض الأول الذي قدمه من أجل التعاقد مع خليفة الألماني يورجن كلوب، مدرب الريدز.


وكان كلوب قد أكد منذ عدة أسابيع رحيله عن تدريب الريدز بنهاية الموسم الحالي.

ووفقا لصحيفة "ذا أتلتيك" البريطانية، رفض نادي فينورد، اليوم الأربعاء، عرضا من ليفربول يبلغ 9 ملايين يورو، نظير الاستغناء عن مدربه الهولندي آرني سلوت.

ويرتبط سلوت بعقد مع فينورد حتى صيف 2026.

 


وكتب فابريزيو رومانو، خبير الميركاتو، على حسابه بشبكة "إكس"، أن ليفربول يتفاوض مع سلوت على الشروط الشخصية لعقده، خلال نفس الوقت الذي يتفاوض فيه مع فينورد على قيمة فسخ العقد.

وكان ليفربول يهدف في البداية إلى التعاقد مع تشابي ألونسو الذي قاد باير ليفركوزن لإحراز لقب الدوري الألماني، قبل أن يقرر لاعب الريدز السابق البقاء مع فريقه.

كما توجهت الأنظار نحو مدرب سبورتنج لشبونة روبن أموريم، دون حدوث أي جديد حول الأمر.

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