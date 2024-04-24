الأربعاء 24 أبريل 2024
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محافظات

بتكل‏‏‏‏فة 10 ملايين جنيه، محافظة القليوبية تعزز منظومة النظافة بلودر عملاق

لودر جديد لدعم منظومة
لودر جديد لدعم منظومة القمامة بالقليوبية، فيتو

واصل اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، محاولاته  للارتقاء بمنظومة النظافة العامة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك من خلال استكمال توريد المعدات الحديثة ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة.

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لودر جديد لدعم منظومة النظافة بالقليوبية 
 شهد المحافظ تسلم لودر عملاق بقوة 350 حصان، بتكلفة 10.6 ملايين جنيه، مخصص لدعم منظومة النظافة بمدينة الخانكة وذلك بحضور اللواء إيهاب حسن سراج الدين السكرتير العام والأستاذة منال معوض مدير عام الشئون المالية والإدارية بالمحافظة.
وأكد المحافظ أن هذا اللودر الجديد يأتي ضمن جهود المحافظة المتواصلة لتوفير المعدات الحديثة والكفاءة اللازمة لرفع مستوى النظافة العامة وتحسين المظهر الحضاري للمدن والقرى، والقضاء على ظاهرة تراكم القمامة، تماشيًا مع توجيهات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.
وشدد الهجان على أهمية الصيانة الدورية للودر وتوفير قطع الغيار اللازمة لضمان استمرارية عمله بكفاءة عالية، كما وجه بتدريب سائقين على أعلى مستوى للتعامل مع هذه المعدة الحديثة.

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اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية اللواء عبد الحميد الهجان عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية

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