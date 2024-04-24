الأربعاء 24 أبريل 2024
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محافظات

آخر إحصاء، توريد 11180 طن قمح لصوامع القليوبية

توريد القمح بالقليوبية،
توريد القمح بالقليوبية، فيتو

أكد عيد عبد الله أبو زيد وكيل وزارة التموين  بالقليوبية أن المحافظة تعد من أوائل المحافظات في عمليات التوريد لمحصول القمح للصوامع والشون ويتميز محصولها دائما بالجودة يرجع ذلك إلى اتباع المزارعين الإرشادات مديرية الزراعة واتباع الأساليب الصحيحة.

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معدل توريد القمح بالقليوبية 

وأكد وكيل وزارة التموين  بالقليوبية  أنه تم حتي الآن  توريد 11180   طن قمح   للصوامع والشون بزيادة  3 آلاف طن عن أمس. 

انتظام عملية توريد القمح بالقليوبية 


أكد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أن هناك متابعات يومية ومستمرة على أرض الواقع للاطمئنان على انتظام عملية التوريد وتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة أمام المزارعين، وذلك حتى الانتهاء من موسم الحصاد لتحقيق المُستهدف تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن، لافتًا إلى أن عملية التوريد تُعد بمثابة مهمة قومية.
أوضح محافظ القليوبية  أنه تم التأكيد على اتباع آليات ومراحل توريد القمح بالصومعة بدءً من استقبال السيارات والحمولات وأخذ عينة من قبل اللجنة المُشكلة للوقوف على درجة نقاوة وجودة المحصول ومن ثم ميزان البسكول وصولًا إلى منطقة النقرة لتفريغ الحمولة.

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