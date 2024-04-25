الخميس 25 أبريل 2024
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خارج الحدود

انقطاع شبكة الإنترنت عن وسط وجنوب غزة

غزة،فيتو
غزة،فيتو

أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية، اليوم الخميس، انقطاع شبكة الإنترنت عن مناطق وسط وجنوب قطاع غزة.

انقطاع الإنترنت

وأكدت شركة الاتصالات الفلسطينية، أن انقطاع الإنترنت ثابت في مناطق وسط وجنوب قطاع غزة.

وفي هذا السياق، أفادت وزارة الصحة في غزة، اليوم، في التقرير الأحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ 202 على قطاع غزة، بارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 34305 شهداء و77293 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

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الاحتلال الإسرائيلي يرتكب 5 مجازر

كما قالت الصحة في غزة: الاحتلال الإسرائيلي يرتكب 5 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 43 شهيدًا و64 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت الصحة الفلسطينية انه مازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

جدير بالذكر أن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، أعلن اليوم الخميس، استشهاد الصحفي محمد بسام الجمل الصحفي في وكالة فلسطين الآن الإخبارية خلال قصف الاحتلال الإسرائيلي لمنزله في محافظة رفح.

ارتفع عدد الشهداء

وأضاف المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، في بيان له، أنه بذلك ارتفع عدد الشهداء الصحفيين الذين استشهدوا من بداية الحرب الإسرائيلية على غزة إلى 141 صحفيًا.

وفي وقت سابق، أعلنت منظمة “مراسلون بلا حدود”، في نوفمبر الماضي، أنها تقدّمت بشكوى لدى المحكمة الجنائية الدولية بلاهاي، تحدّثت فيها عن "جرائم حرب على خلفية استشهاد صحفيين خلال تغطيتهم الإعلامية" لعدوان الاحتلال على غزة.

المحكمة الجنائية الدولية

وأعلنت المنظمة أن "مكتب المدعي العام كريم خان أكد للمنظمة أن تحقيق هذه الهيئة بشأن فلسطين يشمل جرائم ضد صحفيين".

وعلى الجانب الآخر أعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم الخميس، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 34305 شهداء و77.293 مصابا منذ 7 أكتوبر.

وقالت وزارة الصحة بغزة إن الاحتلال ارتكب 5 مجازر في القطاع راح ضحيتها 43 شهيدا و64 مصابا خلال 24 ساعة.

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