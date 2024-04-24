جامعة جنوب الوادى توفر خدمات تعليمية لأبناء مصابى فلسطين

كلف الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي، فريق تعليمي من أساتذه كلية التربية برئاسة الدكتور عصام الطيب عميد الكليه بتوفير خدمة تعليمية جيدة من فصول دراسيه مؤقتة للأطفال الفلسطينيين المرافقين لذويهم في سن رياض الأطفال والمدارس في المراحل التعليمية المختلفة لهم داخل اروقة الجامعة لمساعدتهم في استكمال مسيرتهم التعليمية وتقديم منهج تعليمى يناسب الاعمار المختلفة وتجهيز قاعات دراسية بمبنى المدينة الجامعية مكان اقامتهم مع الاهتمام بالجانب النفسي.

جاء ذلك خلال اجتماع رئيس الجامعة مع أعضاء اللجنة التنسيقية التي قام بتشكيلها لرعاية الاشقاء الفلسطينيين المصابين ومرافقيهم والبالغ عددهم ٢٤ من مصابى الأشقاء الفلسطينيين و٣٨ من مرافقيهم.

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القيادات الإدارية بالجامعة

أقيم الاجتماع بحضور الدكتور محمد سعيد عبد الله نائب رئيس الجامعه لشؤون خدمه المجتمع وتنميه البيئه والدكتور عصام الطيب عميد كليه التربية والدكتور محمود عبدالعال مدير مستشفى الطوارئ الجامعى والدكتور عبدالرحمن رضوان وكيل كلية التربية لشئون التعليم والطلاب والدكتورة بدرية حسن وكيل كلية التربية النوعية وطروب طلبه امين الجامعه المساعد وعبد الرازق حسين امين الجامعه المساعد واعضاء اللجنه المشكله من لفيف من القيادات الاداريه بالجامعه ومندوب مديرية الماليه بالجامعة.

أكد رئيس الجامعة حرص جامعة جنوب الوادى على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية في سبيل توفير الرعاية الكاملة لل’شقاء الفلسطينيين بمستوى يليق بمكانة الدولة.

فريق الرعايه الطبية

وأضاف أن اللجنة التنسيقية تم تشكيلها على النحو التالي الاداره المركزيه للجنة التنسيقية وفريق الرعايه الطبية وفريق الرعاية الاجتماعية وفريق الخدمة التعليمية موضحا أن اللجنة ستقوم بتنفيذ أي مهام في سبيل تحقيق النتائج المرجوة لخدمه الاشقاء الفلسطينيين مع استمرارها في تقديم الخدمات الصحية للاشقاء الفلسطينيين المصابين الذين استقبلتهم مستشفيات قنا الجامعيه مطلع الاسبوع الجاري وكذلك الاهتمام بمرافقيهم داخل الجامعة.

واستمع رئيس الجامعة إلى تقرير مفصل من أعضاء اللجنة عن الخدمات التى تم تقديمها مقدما شكره لأعضاء اللجنة عن الجهد المبذول الذى قدم للأشقاء الفلسطينيين ومرافقيهم مؤكدا أنه ليس بغريب على المصريين الذين يتميزون بالطيبة والكرم وهذا سر بقاء الوطن وتغلبه على الأخطار والأزمات.