محافظ الفيوم: إنجاز عدد من المشروعات الخدمية بالفترة المقبلة

أعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، إنشاء وحدة لتعقيم النباتات العطرية والطبية، ومجمع لصناعات الزيتون، ودار لرعاية مرضي الزهايمر ومزرعة نخيل يخصص إيرادها لرعاية مرضي الزهايمر.

وحدة تعقيم النباتات العطرية

وقال محافظ الفيوم، إن المحافظة بدأت في إجراءات تخصيص قطعة أرض بمساحة فدانين، بمنطقة دمو، التابعة لمركز الفيوم، لإنشاء وحدة تعقيم النباتات الطبية والعطرية، طبقًا للضوابط والاشتراطات الواردة من جهاز شئون البيئة.

مجمع صناعات الزيتون

وجاري تخصيص قطعة أرض بمساحة 15 فدانًا بنطاق مركز ومدينة يوسف الصديق، لإقامة المجمع الصناعي ومركز الخدمات المتكاملة لصناعات الزيتون "مجمع صناعات زيتون المائدة" بيوسف الصديق، ويكون مقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية داخل مدينة الفيوم، لمدة ثلاث سنوات، بالنبني المملوك للمحافظة لتقييم تبارك، وتكون قيمته الإيجارية لصالح صندوق الخدمات بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم.

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دار رعاية مرضي الزهايمر

كما أنه جاري تخصيص قطعة أرض بمساحة 15 فدانًا، بنطاق مركز طامية، لإقامة دار لرعاية مرضى الزهايمر وكبار السن تابع لجمعية "الباقيات الصالحات"، بجانب الموافقة على تخصيص قطعة أرض بمساحة 50 فدانًا، لزراعة أشجار النخيل، وتنفيذ مشروع زراعي تنموي متكامل، على أن يكون دخل المشروع بالكامل لصالح دار رعاية مرضي الزهيمر، حتي يتم توفير الرعاية الملائمة لهم وتوفير الدواء والاعاشة الملائمة لتوفير حياة كريمة لهم.

وجاري تشكيل لجنة لتحديد القيمة الإيجارية للمبني المجاور لمستشفى التأمين الصحي بالفيوم، التابع للوحدة المحلية لمدينة الفيوم، ليكون مقرًا لجمعية "الباقيات الصالحات"، لمدة ثلاث سنوات، على أن تكون قيمته الإيجارية لصالح صندوق الخدمات بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم.

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