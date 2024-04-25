الخميس 25 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ الفيوم: إنجاز عدد من المشروعات الخدمية بالفترة المقبلة

محافظ الفيوم، فيتو
محافظ الفيوم، فيتو

أعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، إنشاء وحدة لتعقيم النباتات العطرية والطبية، ومجمع لصناعات الزيتون، ودار لرعاية مرضي الزهايمر ومزرعة نخيل يخصص إيرادها لرعاية مرضي الزهايمر.

وحدة تعقيم النباتات العطرية

وقال محافظ الفيوم، إن المحافظة بدأت  في إجراءات تخصيص قطعة أرض بمساحة فدانين، بمنطقة دمو، التابعة لمركز الفيوم، لإنشاء وحدة تعقيم النباتات الطبية والعطرية، طبقًا للضوابط والاشتراطات الواردة من جهاز شئون البيئة.

مجمع صناعات الزيتون

 وجاري تخصيص قطعة أرض بمساحة 15 فدانًا بنطاق مركز ومدينة يوسف الصديق، لإقامة المجمع الصناعي ومركز الخدمات المتكاملة لصناعات الزيتون "مجمع صناعات زيتون المائدة" بيوسف الصديق، ويكون مقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية داخل مدينة الفيوم، لمدة ثلاث سنوات،  بالنبني المملوك للمحافظة لتقييم تبارك، وتكون قيمته  الإيجارية لصالح صندوق الخدمات بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم.

Advertisements

دار رعاية مرضي الزهايمر

كما أنه جاري تخصيص  قطعة أرض بمساحة 15 فدانًا، بنطاق مركز طامية، لإقامة دار لرعاية مرضى الزهايمر وكبار السن تابع لجمعية "الباقيات الصالحات"، بجانب الموافقة على تخصيص قطعة أرض بمساحة 50 فدانًا، لزراعة أشجار النخيل، وتنفيذ مشروع زراعي تنموي متكامل، على أن يكون دخل المشروع بالكامل لصالح  دار رعاية مرضي الزهيمر، حتي يتم توفير الرعاية الملائمة لهم وتوفير الدواء والاعاشة الملائمة لتوفير حياة كريمة لهم.

وجاري تشكيل لجنة لتحديد القيمة الإيجارية للمبني المجاور لمستشفى التأمين الصحي بالفيوم، التابع للوحدة المحلية لمدينة الفيوم،  ليكون مقرًا لجمعية "الباقيات الصالحات"، لمدة ثلاث سنوات، على أن تكون قيمته الإيجارية لصالح صندوق الخدمات بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم.

ضبط تشكيلين عصابيين ارتكبا 20 حادث سرقة دراجات نارية في الفيوم والجيزة

محافظ الفيوم: الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي الجديد 797 مليونا و600 ألف جنيه

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الفيوم مجمع صناعات الزيتون دار رعاية مرضي الزهايمر تعقيم النباتات العطرية اخبار الفيوم

مواد متعلقة

ضبط تشكيلين عصابيين ارتكبا 20 حادث سرقة دراجات نارية في الفيوم والجيزة

محافظ الفيوم: الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي الجديد 797 مليونا و600 ألف جنيه

محافظ الفيوم: مياه بحيرة قارون أصبحت جاهزة لاستقبال زريعة لكل أنواع الأسماك

جامعة الفيوم تنظم ورشة عمل لتدريب الطالبات على فنون الدفاع عن النفس

ads

الأكثر قراءة

مواعيد غلق المحال والكافيهات بعد تطبيق التوقيت الصيفي

1240 جنيها انخفاضا في سعر الجنيه الذهب بالأسواق المحلية

مصرع 3 فتيات وإصابة 8 آخرين في حادث تصادم بطريق الإسكندرية الصحراوي (صور)

الأرصاد الجوية تحذر من أمطار ورياح مثيرة للرمال والأتربة على هذه المناطق

ارتفاع أسعار الدواجن وانخفاض البيض بالأسواق اليوم الخميس

انقطاع المياه عن 6 مناطق في القاهرة غدا

الترجي يتقدم بطلب رسمي لصن داونز قبل موقعة الحسم بنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

تعرف على سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه اليوم الخميس

منوعات

المزيد

دراسة: الذكاء الاصطناعي أكثر تعاطفا من البشر

قطعوا عنها الكهرباء وأرعبوها بالشبح، مقلب مروع لفتاة في الأسانسير (فيديو)

اعرف حظك وتوقعات الأبراج الجمعة 26-4-2024، أبراج الحوت والدلو والجدي

توقعات الأبراج اليومية، الجمعة 26-4-2024 أبراج الحمل والثور والجوزاء

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه اليوم الخميس

أسعار الفاكهة اليوم، الفراولة تبدأ من 7 جنيهات في سوق العبور

سعر الأرز في السوق اليوم الخميس 25-4-2024

تعرف على سعر النحاس اليوم الخميس 25-4-2024 بالأسواق

المزيد
ads

انفوجراف

فوائد التوت وأهمية تناوله في موسمه (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

ماذا نقول أثناء الحر الشديد سواء من القرآن الكريم أو السنة النبوية؟، أمين الفتوى يوضح

تفسير رؤية الحماة في المنام وعلاقتها بقدوم مولود ذكر ورزق واسع

في الدنيا والآخرة، دار الإفتاء تكشف مصير محتكري السلع

المزيد
الجريدة الرسمية