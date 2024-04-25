الخميس 25 أبريل 2024
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حوادث

ضبط تشكيلين عصابيين ارتكبا 20 حادث سرقة دراجات نارية في الفيوم والجيزة

ضبط تشكيلين عصابيين
ضبط تشكيلين عصابيين ضما 7 متهمين ارتكبا 20 حادث سرقة دراحات

 تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية بمشاركة مديريتى أمن (الفيوم - الجيزة) من ضبط تشكيلين عصابيين ضما 7 متهمين ارتكبا 20 حادث سرقة دراجات نارية.

وفى مديرية أمن الفيوم؛ تم ضبط (3 أشخاص، لأحدهم معلومات جنائية) لقيامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه فى سرقة الدراجات النارية بإسلوب المغافلة وقطع الضفيرة.

 

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 18 واقعة سرقة، وأرشدوا عن المسروقات ( 18 دراجة نارية).
 

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وفى مديرية أمن الجيزة؛ تم  ضبط 4 أشخاص "لهم معلومات جنائية"؛ لقيامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الدراجات النارية (توك توك) بإسلوب المغافلة.

 

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم 2 واقعة سرقة، وأرشدوا عن المسروقات 2 مركبة "توك توك"، لدى عميلهم سىء النية عاطل،و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبي جرائم السرقات.

 

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