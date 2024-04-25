إزالة عمارة سكنية مخالفة بالمحلة في الغربية (صور)

بدأت محافظة الغربية تنفيذ أعمال الإزالات الفورية لمجموعة من العمارات المخالفة بمدينة المحلة الكبري أقيمت بدون ترخيص.

صدر لها قرارات إزالة

استهلت الحملة المكثفة التى شاركت فيها معدات ولوادر وسيارات حى ثان المحلة أعمال الإزالة الجارية من الطابق الخامس وحتى الحادي عشر لإحدى العمارات بمنطقة الشعبية والتى لا تزال فى المهد، وهى التى صدر لها قرارات إزالة نهائى على أن يأتي تباعا إزالة باقى العقارات التى أقيمت بالمخالفة.

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وشدد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية على أن المحافظة لن تتهاون مع مخالفات البناء أو أي محاولة للتعدي على أراضي الدولة، وأنها ملتزمة باستمرار إزالة المباني المخالفة في جميع الأحياء والمدن والقرى دون استثناء، وتنفيذ القانون وترسيخ هيبة الدولة، مؤكدا أن أجهزة المحافظة ترصد وتتعقب كل من تسول له نفسه مخالفة القانون والاستيلاء على أراضى الدولة أو البناء بدون ترخيص أو بناء مخالف للاشتراطات البنائية.

وأكد المحاسب احمد المغاورى سليمان رئيس حي ثان المحلة أن هناك تعليمات صادرة لجميع رؤساء الأحياء والمدن بضرورة مواصلة التصدى بكل حسم للمخالفات المنتشرة بجميع صورها وخاصة التعديات والمخالفات البنائية، والحفاظ على أملاك الدولة والمال العام وخاصة مخالفات البناء فى المهد دون انتظار لاستفحالها من خلال المتابعة المستمرة والمرور الدوري، مع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية الرادعة الفورية تجاه تلك المخالفات وضد المخالفين بقطع المرافق عنها وتحرير محاضر وإحالتهم إلى النيابة العامة منعا لعودتها مرة أخرى وفرض الانضباط والالتزام بكافة صوره في الشارع الغرباوى.

وأكد رئيس حى ثان المحلة أن اعمال الإزالة مستمرة حتى الانتهاء من كافة العمارات المخالفة، وأنه جار الاستعانة بدعم مكثف من المعدات الإضافية واللوادر والمعامل لتمام الانتهاء من أعمال الإزالة بأسرع وقت ممكن، مشيرا إلى أن أعمال الإزالة تتم وفقا لأساليب فنية وبحذر شديد حفاظا على أرواح المواطنين من المارة بالمنطقة.