محافظ الغربية يتابع الموقف التنفيذي لكورنيش المحلة الجديد

قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بمتابعة جولاتة الميدانية اليومية بجولة بمركز ومدينة المحلة الكبرى.

مراعاة مصالح المواطنين

جاء ذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة والمكثفة للمحافظ للاهتمام بجميع الخدمات التي تهم المواطن في حياته اليومية، ومراعاة مصالح المواطنين والتأكد من توافر الخدمات المقدمة للمواطنين وجودتها، وكذلك الوقوف على التحديات والمشكلات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها.

بدأت الجولة بمتابعة الأعمال بإنشاء كورنيش المحلة الجديد على ترعة بحر شبين والذي يتم إنشاؤه على غرار ما تم في كورنيش مدينة طنطا والذي سيكون محور مروري داخل المدينة يسهم في تيسير الحركة المرورية، وكونه متنفسا ومتنزها حضاريا لأهالي مدينة المحلة الكبرى.

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وتابع المحافظ الجولة بتفقد مركز تجميع الألبان، والذي يقام على مساحة 2000 م2 ويتكون المشروع من محطة(استقبال اللبن،محطة تبريد اللبن، محطة تعقيم وتطهير الخطوط،محطة البسترة،معمل، مكاتب إدارية ،ميزان بسكول، منافذ عرض المنتجات، مرفق خمات الخطوط، كهرباء، صرف،غلايات بخار،مبردات)، لافتا أن الهدف من المشروع هو التداول والحفظ الجيد للألبان لتوفير الفقد ومنع احتكار سماسرة اللبن لصغار المربين، مساعدة صغار المربين على التوسع في مشروعات الثروة الحيوانية.

كما تفقد المحافظ الأعمال الجارية في إنشاء مجلس مدينة المحلة الجديد، والذي يتكون من دور أرضي، و6 أدوار على مساحة 2842 مترا مربعا داخل جزء من أرض المرفق القديم بالمحلة الكبرى بشارع الزيوت والصابون بنطاق حي أول المحلة.

واختتمت الجولة بمتابعة أعمال الرصف والتطوير الجارية بشارع الوحدة العربية بحي ثان المحلة من شارع نعمان الاعصر أمام نفق الشون الى شارع وابور الثلج بطول ٣٨٠متر ومتوسط عرض ٨ الى ١٢ متر.

حيث تم الانتهاء من اعمال فرد السن وجارى العمل فى بلدورة الرصيف.

محافظ الغربية يناقش آلية نقل المخلفات للمدفن الصحي

عقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية اجتماعا مساء أمس السبت بحضور المهندس علي عبد الستار السكرتير العام المساعد، الدكتور محمود عيسى رئيس مركز ومدينة طنطا، نائب رئيس مركز ومدينة المحلة، مدير إدارة المخلفات الصلبة، مدير إدارة البيئة بالديوان العام.

نقل المخلفات بأسطول المحافظة للمدفن الصحي

جاء ذلك لمناقشة آلية نقل المخلفات بأسطول المحافظة للمدفن الصحي والكميات المنقولة المتواجدة حاليا بدفرة والمحلة وذلك في إطار الاهتمام برفع مستوى البيئة العامة وتحقيق رضا المواطنين، ورفع مستوى النظافة والارتقاء بالمظهر الحضاري للمحافظة ورفع تراكمات القمامة وتوفير الجهد والوقت.

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وخلال الاجتماع ناقش المحافظ آلية رفع مستوى النظافة بشوارع قرى ومدن المحافظة مؤكدا أن المحافظة تولى اهتماما بالغا بملف النظافة للعمل على توفير بيئة حضارية نظيفة من خلال استمرار حملات النظافة والتجميل بمختلف مدن وقرى المحافظة، مع استمرار تنفيذ حملات التجميل والتشجير؛ للارتقاء بمنظومة النظافة وإظهار المحافظة بالشكل الحضاري الذي يليق بها.

كما ناقش المحافظ آلية تشغيل مصنعي تدوير القمامة بالمحلة ودفرة لاستيعاب أكبر كمية من التدوير ونقل المرفوضات للمدفن الصحي بالسادات بالإضافة إلى مناقشة رفع كفاءة وصيانة أسطول النقل بطنطا والمحلة فضلا عن متابعة متعهدي القمامة بالقرى وعمل مستهدف يومي للنقل للسادات.

ووجه المحافظ إدارة المخلفات الصلبة بعرض تقرير يومي عن نقل المرفوضات اليومية لمدينة السادات.