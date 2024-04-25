خبير يكشف سر تصريحات قادة حماس بإلقاء سلاحها والتحول إلى العمل السياسي

حماس، أكد الدكتور رفعت سيد أحمد، الخبير الاستراتيجى، أن تصريحات خليل الحية القيادى الفلسطينى بشأن إمكانية إلقاء حماس سلاحها والتحول إلى العمل السياسي حال إقامة الدولة الفلسطينية ليس الأول، موضحا أن هناك تصريحات عديدة سابقة في هذا السياق.

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باب الدبلوماسية السياسية لحركة حماس

وأكد فى تصريح لفيتو، أن هذا يأتى من باب الدبلوماسية السياسية لحركة حماس، لأن قناعة المقاومة حتى لو بنيت دولة فلسطينية فلابد أن يكون لها جيش أو شرطة تحميها حتى لا تصبح فريسة سهلة لغيرها.

وأشار إلى أن قيادات المقاومة الآخرى مثل الجهاد الإسلامى وغيرها من الحركات الأخرى ترفض هذا الطرح وترى أن الدولة الفلسطينية لأبد أن يكون لها سلاح تدافع به عن نفسها.

إسرائيل لا تحترم الاتفاقيات

وتابع: لقد شهدنا مسلسل العدوان الإسرائيلي دون احترام أى اتفاقيات أو عهود، وخير مثال اتفاقية أوسلو التى وقعها الرئيس الراحل ياسر عرفات.

وكان قد أكد مسؤول كبير في حركة حماس لوكالة "أسوشيتد برس"، أن الحركة مستعدة للموافقة على هدنة لمدة 5 سنوات أو أكثر مع إسرائيل، وأنها ستلقي أسلحتها وتتحول إلى العمل السياسي في حال تمت إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967.

وقال القيادي في حماس خليل الحية، إن "حماس تريد الانضمام إلى منظمة التحرير الفلسطينية، التي ترأسها حركة فتح، لتشكيل حكومة موحدة لغزة والضفة الغربية".

وأضاف: "حماس ستقبل بإقامة دولة فلسطينية ذات سيادة كاملة في الضفة الغربية وقطاع غزة وعودة اللاجئين الفلسطينيين وفقا للقرارات الدولية على حدود 1967. إذا حدث ذلك فسيتم حل الجناح العسكري للحركة".

واستشهد بـ"تجارب الذين ناضلوا ضد المحتلين عندما استقلوا وحصلوا على حقوقهم ودولتهم، ماذا فعلت هذه القوى؟ لقد تحولت إلى أحزاب سياسية، وتحولت القوات المقاتلة المدافعة عنها إلى الجيش الوطني".

وجاءت تصريحات الحية في مقابلة أجريت الأربعاء، وسط جمود مستمر منذ أشهر في محادثات وقف إطلاق النار.

ويعد مقترح نزع السلاح بمثابة تحول كبير من جانب حماس، التي أكدت في أكثر من مناسبة أنها تسعى إلى "تدمير إسرائيل".

لكن إسرائيل، التي تعهدت بالقضاء على حماس في أعقاب هجمات 7 أكتوبر، من غير المرجح أن تفكر في مثل هذا السيناريو.

وتعارض القيادة الإسرائيلية الحالية بشدة إنشاء دولة فلسطينية، كما استخدمت الولايات المتحدة حق النقض في مجلس الأمن على مشروع قرار لقيام دولة فلسطينية، رغم دعواتها المستمرة إلى حل الدولتين.

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