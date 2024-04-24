المتحدث باسم نتنياهو: اتخذنا قرار اجتياح رفح وملاحقة حماس فيها

زعم متحدث باسم رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو اليوم الأربعاء أنه يمكن إنهاء الحرب إذا أفرجت حماس عن المحتجزين واستسلمت، مشيرا إلي أنه تم أخذ القرار باجتياح رفح وملاحقة حماس فيها.



اجتياح رفح



ولفت خلال تصريحات نقلتها تقارير إخبارية إلي أن المفاوضات بشأن الهدنة والإفراج عن المحتجزين متوقفة، لافتا الي أن حكومة الاحتلال تنسق مع الولايات المتحدة بشأن العملية العسكرية في رفح.

وأكد خلال التصريحات ان جيش الاحتلال سيلاحق كتائب حماس المتبقية في رفح وسيدخلها قريبا.

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وفي سياق آخر أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن مجلس الحرب سيبحث غدا الخميس بشكل فوري موعد بدء العملية العسكرية في رفح.



موعد بدء العملية العسكرية في رفح



وبحسب شبكة “ العربية” صرح مسؤول كبير اليوم الأربعاء لـ i24NEWS: أن هناك استعدادات لبدء الإخلاء في الأسابيع القادمة وانتهاء الاستعدادات للعملية العسكرية في رفح.

و جاء ذلك ردا على سؤال حول قرار المستوى السياسي بشأن تاريخ بدء العملية، وقال إن غدا اجتماع لمجلس الحرب ومن المتوقع أن يتم مناقشة هذا الأمر أيضا".

وفي إطار التحضيرات للعملية في القطاع، زادت تدريبات الفرقة "كارمل" (2) وفرقة "بتاح" (679)، التي تتبع عادة إلى المنطقة الشمالية، في القطاع الجنوبي. والتي ضاعفت جهوزيتها بعد سلسلة من التدريبات.

