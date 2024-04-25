وزير الخارجية الاسبق: إسرائيل لن تقبل بإقامة دولة فلسطينية

الدولة الفلسطينية، قال السفير محمد العرابى، وزير الخارجية الأسبق إن تصريحات قيادى حماس بأن الحركة مستعدة للموافقة على هدنة 5 سنوات وأنها ستلقى سلاحها وتتحول للعمل السياسي حال إعلان قيام الدولة الفلسطينية يثبت أن هناك اختلافا داخل حركة حماس وأن التصريحات غير متفق عليها لانه بعد التضحيات التى قدمها ويقدمها الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة يقتضى الأمر أن يكون هناك إجماع على التصريحات التى تصدر.

قادة إسرائيل لن يقبلوا بقيام الدولة الفلسطينية

واكد العرابي فى تصريح لفيتو أن الحقيقة الواضحة والثابتة لكل قادة اسرائيل وليس نتنياهو فقط ان قيام دولة فلسطينية غير وارد فى حساباتهم وهى فكرة مستبعدة لديهم ولكن فى كل الاحوال هذا الامر مرتبط برد الفعل الدولى والاقليمى ومن هنا علينا الانتظار حتى يظهر ان كان هناك اجماع فلسطينى على هذا الامر ام لا.

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إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة كاملة

وتابع أن مطالبة القيادى بحماس بان الحركة ستقبل بإقامة دولة فلسطينية ذات سيادة كاملة في الضفة الغربية وقطاع غزة وعودة اللاجئين الفلسطينيين وفقا للقرارات الدولية على حدود 1967 وإذا حدث ذلك فسيتم حل الجناح العسكري للحركة فهى مطالبات مشروعة وهى إقامة الدولة الفلسطينية لكن الاستراتيجية الإسرائيلية ترفض الأمر بدعوى حماية أمن إسرائيل.

تصريحات مسئول حماس

يذكر أن مسئولا في حركة حماس صرح لوكالة أكد "أسوشيتد برس"، أن الحركة مستعدة للموافقة على هدنة لمدة 5 سنوات أو أكثر مع إسرائيل، وأنها ستلقي أسلحتها وتتحول إلى العمل السياسي في حال تمت إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967.



وقال القيادي في حماس خليل الحية، إن "حماس تريد الانضمام إلى منظمة التحرير الفلسطينية، التي ترأسها حركة فتح، لتشكيل حكومة موحدة لغزة والضفة الغربية".

وأضاف: "حماس ستقبل بإقامة دولة فلسطينية ذات سيادة كاملة في الضفة الغربية وقطاع غزة وعودة اللاجئين الفلسطينيين وفقا للقرارات الدولية على حدود 1967 وإذا حدث ذلك فسيتم حل الجناح العسكري للحركة".

واستشهد بـ"تجارب الذين ناضلوا ضد المحتلين عندما استقلوا وحصلوا على حقوقهم ودولتهم، ماذا فعلت هذه القوى؟ لقد تحولت إلى أحزاب سياسية، وتحولت القوات المقاتلة المدافعة عنها إلى الجيش الوطني".

وجاءت تصريحات الحية في مقابلة أجريت أمس الأربعاء، وسط جمود مستمر منذ أشهر في محادثات وقف إطلاق النار.

ويعد مقترح نزع السلاح بمثابة تحول كبير من جانب حماس، التي أكدت في أكثر من مناسبة أنها تسعى إلى "تدمير إسرائيل".

لكن إسرائيل، التي تعهدت بالقضاء على حماس في أعقاب هجمات 7 أكتوبر، من غير المرجح أن تفكر في مثل هذا السيناريو.

وتعارض قيادة الاحتلال الإسرائيليبشدة إنشاء دولة فلسطينية، كما استخدمت الولايات المتحدة حق النقض في مجلس الأمن على مشروع قرار لقيام دولة فلسطينية، رغم دعواتها المستمرة إلى حل الدولتين.

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