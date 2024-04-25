محافظ الغربية يتابع أعمال توريد القمح (صور)

اطمأن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية خلال جولاته اليومية لمتابعته عملية تسليم الأقماح في أماكن تجميع وتخزين محصول القمح، على تذليل كافة العقبات والتسليم في سهولة ويسر وفقًا للقواعد والاشتراطات المنظمة.

دعم المزارع المصري وتشجيعه

جاء ذلك حفاظًا على سلامة المحصول باعتباره أحد المحاصيل الإستراتيجية الهامة للدولة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بدعم المزارع المصري وتشجيعه على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية والمساهمة في تخفيض الفاتورة الاستيرادية، وذلك ضمن جولاته الميدانية لمتابعة سير وانتظام العمل داخل مواقع التخزين المختلفة بالمحافظة.

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وبدأت الجولة بتفقد محافظ الغربية عملية تسليم الأقماح، في أماكن تجميع وتخزين محصول القمح بالمحلة، منها شونة الفاخر بمحلة أبو علي بسعة تخزينية تصل إلى 9600 طن حيث اطمأن على انتظام عملية التوريد وعدم وجود أي معوقات.

وأشار إلى المتابعة اليومية والمستمرة على أرض الواقع؛ لانتظام عملية التوريد وتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة للمزارعين، وذلك حتى الانتهاء من موسم الحصاد؛ لتحقيق المستهدف؛ تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.