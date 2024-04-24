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حوادث

حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدراجات النارية بإمبابة والمنيرة الغربية

حبس تشكيل عصابي،
حبس تشكيل عصابي، فيتو

قررت النيابة العامة بالجيزة حبس تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الدراجات النارية بإمبابة والمنيرة الغربية 4 أيام على ذمة التحقيقات.

 

واعترف المتهمان بسرقة عدد 4 دراجات نارية بدائرة قسم شرطة إمبابة، وأضافا بتصرفهما فى المسروقات بالبيع لدى عملائهم "سيئ النية" 3 أشخاص – مقيمين بدائرة قسمى شرطة "الوراق، المنيرة الغربية" تم ضبطهم وأرشدوا عن المسروقات.

 

القبض على المتهمين بالجيزة 

 

وتمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديريات أمن الجيزة من ضبط عنصرين إجراميين – مقيمان ب"إمبابة، المنيرة الغربية لاتهامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية.

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عقوبة السرقة

وتعاقب المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

 

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