الخميس 25 أبريل 2024
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محافظات

ضبط 190 مخالفة في حملات تموينية على المخابز والأسواق في الدقهلية

حملات تموينية بالدقهلية،
حملات تموينية بالدقهلية، فيتو

 شنت الأجهزة التنفيذية بمديرية تموين الدقهلية حملات مكثڤة على المخابز والأسواق لضبط الأسعار، والرقابة على المخابز السياحية.

 تتم الحملات والمرور اليومي والرقابة على السلع تنفيذا للقرار رقم ٥٠٠٠ لسنة ٢٠٢٣ والقرار رقم ٢٠٠ لسنة ٢٠٢٣.

وتم ضبط "38" مخالفة في الرقابة على المخابز السياحية، وضبط "152" مخالفة متنوعة في مجال المخابز والأسواق.

 تتم الحملات بناءً على تعليمات الدكتور علي المصيلحي- وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، وعلى توجيهات  المحاسب السيد دايرة- المشرف العام على مديرية التموين بالدقهلية، وتحت أشراف المحاسب علي حسن وكيل المديرية، وبمتابعة محمد زغلول مدير عام الرقابة والدكتورة شيماء الهندي مدير عام شئون التجارة.

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تم تشكيل حملة برئاسة المحاسب على حسن للمرور على المخابز الأفرنجية بدائرة بندر المنصورة.

الأماكن التي استهدفتها الحملة 

تم تكليف حملات من مديرية التموين من إدارة الرقابة التموينية والرقابة  التجارية  ناحية السنبلاوين وبندر المنصورة.

 تم تكليف حملات من الإدارات التابعة لمديرية التموين فى  بندر المنصورة، مركزالمنصورة، السنبلاوين، بنى عبيد، شربين، نبروه، طلخا، مركزميت غمر، ميت سلسيل، المنزلة، تمى الأمديد.

المرور على 100 مخبز 

 تم المرور على  100 مخبز وذلك للتأكد من الالتزام بالقرارات والمنشورات الصادرة من وزارة التموين والتجارة الداخلية.

و بناءً على التقرير المعروض على المحاسب السيد دايرة  أفاد  بتحرير ٣٨ مخالفة في الرقابة على المخابز و114 في الرقابة على الأسواق وبيانها كالآتي:

حملات علي المخابز

المخابز:

• محضر عدم وجود قائمة بيانات. 
•  ٨ محاضر عدم وجود سجل تفتيش. 
• ٤ محاضر تصرف في دقيق ( ٣٧٨ شيكارة). 
•  ١٢ محضر عدم مطابقة للمواصفات.
•  ١٣ محضر نقص وزن ما بين ( ٩-١٨ ) جم.

حملات علي الأسواق

 الأسواق:
•  ١٣ محضر عدم إعلان عن الأسعار. 
• ٤٣ محضر عدم وجود شهادة صحية.
• ٤ محاضر تجميع سلع مدعمة  .
• ٤ محاضر بيع بأزيد من السعر الرسمى (  خبز سياحى ).
•  ٣٣ محضر عدم إعلان عن أسعار الأوزان ( خبز سياحى).
• محضر تصرف في سلع مدعمة بقيمة ٣٧.٧٨٦ جنيه ( تاجر تموينى).
• ٥ محاضر غلق في مواعيد العمل الرسمية ( تاجر تموينى).
•  محضر عدم وجود سجل ( تاجر تموينى).
•  ٥ محاضر بيع بأزيد من السعر الرسمى ( سجائر).
•  محضر سلع بدون فواتير. 
• محضر عدم وجود سجل ٢١ بترول.
•  ٣ محاضر تجميع سلع مدعمة ( اسطوانات غاز).

المضبوطات:
٣٠٠ لتر زيوت سيارات  ، ١٥٠٠ علبة سجائر،  ٤٧ شيكارة دقيق، ١٦ أسطوانة غاز، وجارى العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وأكد أن المديرية تقوم بتوعية الجهات والمرور الدوري عليها تنفيذا لقرار دولة رئيس الوزراء رقم ٥٠٠٠  لسنة ٢٠٢٣ وقرار وزير التموين رقم ٢٠٠ لسنة ٢٠٢٣ والتوجيه رقم ٢ لسنة ٢٠٢٤ الصادر من وزير التموين، وذلك في إطار ضبط الأسواق والرقابة على الأسعار في السلع الاستراتيجية.

أشار  إلى استمرار الحملات اليومية على المخابز السياحية لضبط الأسعار والتأكد من الالتزام بالتوجيه الوزاري رقم ١٥.

لتلقي الشكاوي 

وأكدت المديرية فتح قنواتها الرسمية لتلقي شكاوى المواطنين وذلك من خلال البوابة الالكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة ( https://www.shakwa.eg ) أو الخط الساخن ( 16528) أو تطبيق "في خدمتك" على "Google Play" لمستخدمي هواتف الأندرويد أو من خلال ارسال رساله عبر صفحتنا الرسمية، وتلقي شكاوى المواطنين خلال أيام العمل الرسمية من الساعة "8" صباحًا وحتى الساعة "2" ظهرًا.

 

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إدارة الرقابة التموينية اتخاذ الاجراءات الأجهزة التنفيذية التموين والتجارة الداخلية الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية المخابز السياحية أيمن مختار محافظ الدقهلية دكتور علي المصيلحي دكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية مديرية التموين بالدقهلية مديرية تموين الدقهلية وزير التموين والتجارة الداخلية

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