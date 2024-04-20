تموين الدقهلية: نستهدف استلام 400 ألف طن قمح خلال موسم التوريد 2024

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية أنه مستهدف استلام 400 ألف طن قمح محلي من المزارعين بمحافظة الدقهلية، خلال عمليات التوريد لموسم 2024، وذلك من إجمالي المساحة المنزرعة والتي بلغت 252 ألفا و229 فدانا.

وزير التموين: استهداف استلام 3.5 مليون طن قمح خلال الموسم

وقال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أنه مستهدف استلام 3.5 مليون طن قمح محلي المزارعين خلال موسم توريد 2024، موجهًا بسرعة سداد مستحقات المزارعين خلال 48 ساعة من عمليات التوريد لكافة نقاط الاستلام.

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وأوضح المصيلحي، أنه تم تشكيل لجان الاستلام بكل نقطة تجميع وفرز برئاسة عضو التموين وعضوية كافة الجهات المعنية، وذلك لمتابعة توريد القمح، مشيرًا إلى أنه أصدر توجيهات بإنشاء غرفة عمليات مركزية بالوزارة لمتابعة توريد القمح وتذليل أي عقبة أمام عمليات التوريد.

وبدوره أكد اللواء شريف باسيلي رئيس الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، إن القرار الوزاري لتوريد القمح المحلي هذا العام شمل حظر نقل القمح من مكان إلى آخر إلا بعد الحصول على التصريح من مديرية التموين بالمحافظة المنقول منها القمح.

الباسيلي: حظر استخدام القمح بمطاحن القاع الخاص

وأشار إلى حظر استخدام القمح بمطاحن القطاع الخاص أثناء موسم التوريد إلا بتصريح من وزارة التموين، وحظر القرار أصحاب مصانع الأعلاف والمزارع السمكية من استخدام القمح المحلي في أي من مكونات الأعلاف.

من جانبه أكد السيد دايرة وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في الدقهلية، خلال جولة تفقدية بمشاركة المركز الإعلامي لوزارة التموين، على صومعة بني عبيد بالمحافظة، أنه تم استلام حتى الآن 15 ألف طن قمح منذ بداية موسم التوريد وحتى الآن.

وقال دايرة أن متوسط حجم التوريد اليومي يبلغ 2000 ويصل من 10 إلى 12 ألف طن في ذروة الموسم، مشيرًا إلى أن متوسط انتاجية الفدان الواحد من القمح يتراوح من 16 إردبا إلى 20 إردبا.

وأوضح دايرة، أن عدد نقاط استلام القمح المحلي في محافظة الدقهلية تبلغ 39 موقعا بسعة تخزين إجمالية 185 ألف طن، تابعة لـ3 جهات تسويقية، هي البنك الزراعي المصري، وشركة مطاحن شرق الدلتا، والشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين.

ولفت دايرة إلى أن بكل موقع توريد القمح، لجنة مكونة من 6 جهات هي ممثل عن قطاع التموين رئيسا للجنة، وممثلا عن مديرية الزراعة مسؤولا عن تحديد نوعية القمح محلي أو مستورد، وممثلا عن هيئة سلامة الغذاء مسئول عن تحديد درجة النظافة وتحديد الرتبة، وممثلا عن الجهة المسوقة، وأحد أعضاء القبانة المسئول عن الموازين، والبورصة السلعية الخاصة بتسويق القمح.

وأضاف دايرة أن فور توريد القمح من المزارعين يتم سداد قيمته عبر البنك الزراعي، مشيرًا إلى وجود متابعة يومية لجميع المواقع التخزينية فور استلام الأقماح وسحب عينات عشوائية للفحص ومطابقتها بالدرجة التى تم استلامها عليها.

جدير بالذكر إن سعر توريد القمح المحلي لموسم 2024 يبلغ 2000 جنيه لإردب نقاوة 23.5، والإردب درجة نقاوة 23 بـ 1950 جنيها، والإردب درجة نقاوة 22.50 بـ 1900 جنيه.

وأضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في محافظة الدقهلية أنه يتم توريد القمح المحلي المورد من المزارعين لعدد من محافظات الجمهورية وهي القاهرة والجيزة والقليوبية، حيث أن القليوبية تعد من أكبر المحافظات المنتجة للقمح.

من جهته قال المهندس أحمد عبد الغفار مدير صومعة بني عبيد التابعة للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين إحدى شركات وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن السعة الإجمالي للصومعة تبلغ 30 ألف طن بعدد 6 خلايا، ويتم التوريد من الساعة 8 صباحا حتى الانتهاء من الكميات الموردة من المزارعين، موضحا أن متوسط حجم التوريد اليومي يبلغ 1500 طن.