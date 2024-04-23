الأربعاء 24 أبريل 2024
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محافظات

تموين الإسكندرية: توريد 503 أطنان قمح والزراعة تدعو المزارعين لتوريد أكبر كمية

توريد القمح لصوامع
توريد القمح لصوامع الإسكندرية، فيتو

 

أعلن المهندس محمود القلش معاون وكيل وزارة التموين بالإسكندرية، وعضو غرفة عمليات توريد الأقماح المحلية، أن كميات التوريد تتدفق من خلال التجار والمزارعين على اللجان المشكلة والمنوطة بعمليات الفحص والاستلام وقد بلغت كميات التوريد حتى الآن فيما يزيد عن ٥٠٣ أطنا قمح
 

وأوضح القلش، أن  المهندس أحمد إبراهيم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية رئيس غرفة عمليات توريد الأقماح المحلية، كلف كلا من الأستاذ جمال عمار وكيل المديرية و أمانى حلمى رئيس قسم صيانة الحبوب أعضاء غرفة عمليات توريد الأقماح المحلية بمتابعة عمليات التوريد من خلال زيارة الصوامع والبناكر ومتابعة أعمال لجان الاستلام

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و من خلال هذه المتابعة جري توريد أكثر من ٥٠٣ أطنان قمح حتي الآن 

 

الزراعة تدعو المزارعين لتوريد أكبر كمية قمح 

 

     دعا الدكتور إبراهيم قاسم، وكيل وزارة الزراعة في الاسكندرية، المزارعين إلى توريد أكبر كمية ممكنة من القمح للصوامع والبناكر هذا العام، خاصة وإن السعر المحدد للإردب عادل، فضلًا عن التسهيلات التي تم إقرارها حصول المزارعين على مستحقاتهم بعد التوريد مباشرة.شارك وكيل وزارة الزراعة بالإسكندرية، 

وأشار إلى الدور الهام للمزارع المصري في تحقيق الأمن الغذائي والاستقرار لمصر، مشيدًا بجهود الدولة المصرية للوقوف بجانب المزارع وتشجيعه على زراعة محصول القمح وتوريده هذا العام، مؤكدا ً على الدور الهام للإرشاد الزراعى من خلال زراعة الحقول الإرشادية والتوعية من خلال الندوات والدورات الإرشادية على الأصناف المناسبة لنوع التربة للحصول على أعلى إنتاجية.

جاء ذلك في ندوة موسعة عقدها مجلس الإعلام الريفى، عن التوعية بضرورة توريد أكبر كمية قمح هذا العام والمنعقدة بمقر المراقبة العامة للتعاونيات بالإسكندرية، بمنطقة النهضة الزراعية في العامرية غرب الإسكندرية.

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