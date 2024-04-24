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أخبار مصر

محافظ الجيزة يناقش طلبات تأجير الأكشاك الحضارية والمحال التجارية

محافظ الجيزة، فيتو
محافظ الجيزة، فيتو

ترأس اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة الاجتماع الدوري لمجلس إدارة تنظيم العمل بمشروع تسويق الأكشاك التجارية مع رؤساء الأحياء لمناقشة الطلبات المقدمة من الشركات والأفراد بشأن تأجير الأكشاك والبارتشينات الحضارية المتاحة اوالجاري تنفيذها  أسفل المحاور المرورية الجديدة وبالاماكن غير المستغلة كمتنفس حضاري للمواطنين.

تأجير الأكشاك الحضارية أسفل المحاور المرورية الجديدة

وناقش اللواء أحمد راشد خلال الاجتماع عدد من الطلبات المقدمة والمواقع المقترحة لتطويرها وإقامة أكشاك حضارية بها بما يتناسب مع التصور والرؤية الحضارية التي وضعتها المحافظة ومنها مناقشة  عدد من الطلبات المقدمة من المواطنين والتي منها تطوير بعض المسطحات الخضراء والحدائق بحي الدقي كمرحلة أولي.

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كما حرص المحافظ علي متابعة ما انتهي اليه توصيات مجلس الإدارة السابق للوقوف علي ما تم تنفيذه مع التأكيد علي استخدام الطاقة النظيفة في مشاريع التيك اواي والوجبات السريعة.

ووجه اللواء أحمد راشد بضرورة طرح عددًا من ساحات الانتظار لتعظيم موارد المحافظة لاستغلالها في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. 

وشدد محافظ الجيزة خلال لقاءه مع رؤساء الأحياء بالتنبيه علي المستأجرين بضرورة الإلتزام بالمساحات المخصصة لهم وفي حالة عدم الإلتزام سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

كما وجه محافظ الجيزة بتقديم الدعم اللازم وكافة التسهيلات للملتزمين مما يسهم في اقامة مشروعات جديدة تسهم في توفير فرص عمل للشباب تعود بالنفع على المحافظة مشددًا علي سرعة الانتهاء من توصيل المرافق في خلال فترة زمنية أسبوعين.

ووجه محافظ الجيزة رئيس حي العمرانية بتكثيف الحملات علي مركبات التوكتوك المخالفة وعدم السماح لها بالسير عكس الاتجاه وعدم إعاقة الحركة المرورية بالشوارع الرئيسية والحيوية. 

جاء ذلك بحضور السيد أبراهيم الشهابي وهند عبد الحليم نائبي المحافظ ومحمد نور السكرتير العام المساعد والمستشار القانوني للمحافظة ورئيس جهاز التفتيش والمتابعة ومدير ادارة التسويق ورؤساء الأحياء ورئيس جهاز السرفيس والنقل الجماعي.

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الجيزة محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد الاجتماع الدوري لمجلس إدارة تنظيم العمل مشروع تسويق الاكشاك التجارية

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