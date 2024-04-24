الأربعاء 24 أبريل 2024
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أخبار مصر

رفع مخلفات وقمامة بشارع أمون في العمرانية استجابة لشكاوى المواطنين (صور)

شارع امون في العمرانية
شارع امون في العمرانية بعد رفع مخلفات القمامة، فيتو

تلقت محافظة الجيزة شكوى من مواطن يتضرر من وجود تجمعات للقمامة بشارع أمون بالعمرانية

وقد كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة حي العمرانية وهيئة النظافة بسرعة التعامل مع الشكوى ورفع كافة المخلفات. 
حيث تم الدفع بفرق النظافة لتحسين مستوى النظافة ورفع المخلفات بالمنطقة محل الشكوى مع المتابعة الدورية للتأكد من خاله النظافة بالقطاع.

 

رفع المخلفات وتراكمات القمامة بحى الطالبية

 ووجه محافظ الجيزة رئيس حي الطالبية بالتنسيق مع الهيئة العامة للنظافة والتجميل لسرعة رفع المخلفات وتراكمات القمامة من أمام شارع الكنيسة  بالحي، وذلك بعد تلقى شكوى للمواطنين وعلى الفور تم توجيه فرق النظافة لرفع المخلفات، كما وجه المحافظ جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية بالمتابعة المتواصلة للأعمال لضمان عدم تكرار أسباب الشكوى.

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قرار بمجازاة نواب رئيس مركز ومدينة أوسيم لقطاعات البراجيل
 

 وفي سياق متصل، أصدر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة قرارًا بمجازاة نواب رئيس مركز ومدينة أوسيم لقطاعات البراجيل والزيدية وبرطس والمدينة ورؤساء الوحدات المحلية بالبراجيل والكوم الأحمر وبرطس، وذلك في إطار المتابعات الدورية لأداء العاملين بالأحياء والمراكز والمدن ومدى التزامهم بتنفيذ المهام المكلفين بها على أكمل وجه.

وجاء قرار محافظ الجيزة بناء على تقرير جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية للوقوف على سرعة التعامل مع حالات البناء المخالف وإزالتها  في المهد واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

كما أصدر محافظ الجيزة قرارًا بمجازاة مدير التنظيم بمركز ومدينة أوسيم ومسئولي حماية الأراضي بالبراجيل ووحدة نابت بالكوم الأحمر وبالإدارة الزراعية بقطاع مدينة أوسيم وبرطس والزيدية وذلك بعد رصد مخالفات بناء وتعديات على الأراضي الزراعية لم يتم التعامل معها على الفور.

وأصدر المحافظ قرارا بمجازاة مدير ووكيل إدارة الإشغالات بأوسيم ومراقب الإشغالات بقرية نابت بالكوم الأحمر لعدم التعامل مع مخالفات البناء والتعديات التي تم ضبطها في حينها.

وقد شدد محافظ الجيزة على تحقيق الانضباط وعدم السماح بمخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية في إطار تكليفات الدولة الصادرة في ذلك الصدد للحفاظ على الرقعة الزراعية. 

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احمد راشد محافظ الجيزة البراجيل الهيئة العامة للنظافة والتجميل هيئة العامة للنظافة جيزة محافظة الجيزة

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