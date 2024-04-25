الخميس 25 أبريل 2024
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سياسة

خبير استراتيجي: تصريحات قادة حماس عن إمكانية إلقاء السلاح «رسالة للعالم»

كتائب القسام،فيتو
كتائب القسام،فيتو

قال الدكتور طارق فهمي، الخبير الاستراتيجي، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاهرة، إن تصريحات خليل الحية القيادي الفلسطيني بشأن إمكانية إلقاء حماس سلاحها والتحول إلى العمل السياسي حال إقامة الدولة الفلسطينية هي تصريحات ليست الأولى من نوعها.  

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وأكد لـ فيتو أن كل هذه الكلمات التي جاءت على لسان قيادي حركة حماس هي رسائل طمأنة للجانب الإسرائيلي والدولي للإسراع في عملية إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967. 

خطاب سياسي مرتبط برفح 

وتابع: الأمر فى مجمله جيد فى إطار خطاب سياسي يمكن البناء عليه فى حالة تنسيق المواقف وهو خطاب سياسي مرتبط برفح والخط التصعيدي لإسرائيل فى قطاع غزة.

تصريح مسئول حماس 

يذكر أن مسؤولا كبيرا في حركة حماس أكد لوكالة "أسوشيتد برس"، أن الحركة مستعدة للموافقة على هدنة لمدة 5 سنوات أو أكثر مع إسرائيل، وأنها ستلقي أسلحتها وتتحول إلى العمل السياسي في حال تمت إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967.

 وقال القيادي في حماس خليل الحية، إن "حماس تريد الانضمام إلى منظمة التحرير الفلسطينية، التي ترأسها حركة فتح، لتشكيل حكومة موحدة لغزة والضفة الغربية".

وأضاف: "حماس ستقبل بإقامة دولة فلسطينية ذات سيادة كاملة في الضفة الغربية وقطاع غزة وعودة اللاجئين الفلسطينيين وفقا للقرارات الدولية على حدود 1967. إذا حدث ذلك فسيتم حل الجناح العسكري للحركة".

واستشهد بـ"تجارب الذين ناضلوا ضد المحتلين عندما استقلوا وحصلوا على حقوقهم ودولتهم، ماذا فعلت هذه القوى؟ لقد تحولت إلى أحزاب سياسية، وتحولت القوات المقاتلة المدافعة عنها إلى الجيش الوطني".

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