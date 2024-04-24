إزالة 30 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في الإسماعيلية (صور)

شنت الأحياء والوحدات المحلية والأجهزة التنفيذية في محافظة الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، حملة مكبرة ضمن المرحلة الثالثة من أعمال الموجة 22 لإزالة الإشغالات والتعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية.



نتائج حملات اليوم

تمكنت الحملات اليوم من تنفيذ 30 حالة تعدٍّ ضمن المرحلة الثالثة من الموجة 22، والتي نُفذت بنطاق مركز ومدينة القصاصين، تحت إشراف اللواء ماهر كامل هاشم السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية وبحضور رئيس مركز ومدينة القصاصين وقوات إنفاذ القانون.

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جانب من الحملات، فيتو

جانب من الحملات، فيتو

إزالة أسوار ومباني مخالفة

وكانت الإزالات عبارة عن 20 حالة تعدًّ بالبناء على أراضي الدولة بولاية المحافظة على مساحة عبارة عن أسوار ومباني غير مكتملة البناء وغير مأهولة بالسكان.

بالإضافة إلى 10 إزالات لحالات تعدٍّ بالبناء على أرضي بولاية الزراعة، عبارة عن أسوار ومباني غير مكتملة البناء وغير مأهولة بالسكان.

جانب من الحملات، فيتو

جانب من الحملات، فيتو

التأكد من جاهزية المعدات

ومن جانبه تابع اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، اصطفاف المعدات والآلات والتأكد من مدى جاهزيتها، وذلك في خامس أيام المرحلة الثالثة من الموجة 22 لحملة إزالة التعديات، والتي يتم تنفيذها في الفترة من 20 أبريل 2024 حتى 9 مايو 2024، وذلك تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، وبالتنسيق مع وزارات التنمية المحلية والداخلية والدفاع والزراعة والري ومحافظة الإسماعيلية وجهات الولاية.



جانب من الحملات، فيتو

جانب من الحملات، فيتو

ووجَّه محافظ الإسماعيلية رؤساء المراكز والمدن بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني للإزالات بالتعاون مع جهات الولاية، ومنع التعدي مجددًا على الأراضي المُستردة، والتنسيق التام بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة ووفقًا للبرنامج الزمني الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.

جانب من الحملات، فيتو

جانب من الحملات، فيتو

وشدد على التعامل الفوري حيال أي حالات تعدٍّ جديدة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وكذلك الحفاظ على الأراضي المستردة ومنع التعدي عليها وعلى الأراضي الزراعية من جديد.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة التصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية واسترداد أراضي الدولة وإزالة التعديات عليها، وبالمتابعة المستمرة للواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

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