بعد إحالة أوراقه للمفتي، القصة كاملة لمقتل مسنة على يد ممرض بالإسماعيلية

عقب صدور قرار من محكمة التل الكبير في محافظة الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، بحق المتهم في مقتل سيدة مسنة داخل مسكنها، وتحويل أوراقه للمفتي لأخذ الرأي الشرعي في القضية.

مشاهد في القضية

تسرد" فيتو" القصة كاملة للقضية من خلال عدة مشاهد والتي كانت قد وقعت منذ 9 أشهر وراحت ضحيتها سيدة زوجة وأم،

المشهد الأول: بلاغ بجريمة

حيث بدأت أحداث الواقعة عندما تلقي اللواء هشام مروان مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية إخطارًا مطلع شهر أغسطس 2023، يفيد بقيام أحد الأهالي بالابلاغ عن العثور علي زوجته غارقة في دمائها داخل منزلها بمنطقة أبو عيادة بمركز التل الكبير ونقلها إلى المستشفى.

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المشهد الثاني: مصرع السيدة فور وصولها للمستشفى

ولقيت السيدة مصرعها فور وصولها إلى المستشفى بعد محاولات الأطباء إجراء الانعاش القلبي الرئوي لها والتدخل الجراحي لإيقاف النزيف الذي تعرضت له جراء طعنها عدة طعنات مختلفة في الجسم.

المشهد الثالث: التحفظ على جثمان الضحية

وأمرت جهات التحقيق في التل الكبير، بالتحفظ على الجثمان لحين انتهاء التحقيقات وانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثمان وإنهاء تقرير الصفة التشريحية وتكليف المباحث الجنائية بسرعة تحديد هوية القاتل وضبطه.



المشهد الرابع: فريق بحث لضبط الجاني

وشكلت مباحث التل الكبير فريق من ضباط المباحث الجنائية ضم الرائد أحمد هنداوي والنقباء أحمد ياسر ومحمد ممدوح معاونو مباحث التل الكبير حيث نجحوا في التوصل إلى هوية المتهم وتحديد أماكن تحركه.

وتمكنت مأمورية مكبرة لضباط المباحث الجنائية في القبض على المتهم وضبط السلاح المستخدم في ارتكاب الجريمة.

المشهد الخامس: اعتراف المتهم بارتكاب الواقعة

وأشارت تحريات المباحث الجنائية إلى أن المتهم يدعي إبراهيم. أ. م 28 سنة ومقيم بمنطقة البكارشة بدائرة المركز، حيث تم ضبطه.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بقصد سرقة السيدة والاستيلاء على أمولاها بسبب مروره بضائقة مالية، كما قام بتمثيل جريمته أمام النيابة ورجال المباحث بمسرح الجريمة.

كما اعترف المتهم أمام النيابة بارتكابة الواقعة مع سبق الاصرار والترصد بعد أن عقد النية على سرقتها داخل منزلها والاستيلاء على أمولها، نظرا لحاجته إلى المال.

المشهد السادس: مطالبة أسرة الضحية بالقصاص

وكانت قد طالبت أسرة الضحية بالقصاص من القاتل وبخاصة ابنتها الكبرى التي طالبت بسرعة القصاص من قاتل والدتها والذى تسير في حرمانها هي وأخواتها من والدتها إلى الأبد.



ابنة الضحية خلال المحاكمة، فيتو

المشهد السابع: إحالة أوراق المتهم للمفتي

وبعد عدة جلسات أصدرت محكمة التل الكبير في محافظة الإسماعيلية قرارها بإحالة أوراق المتهم ابراهيم. إ.م البالغ من العمر 28 عاما يعمل ممرض، إلى مفتي الديار المصرية لأخذ الرأي الشرعي في القضية، ليثلج صدور الأسرة المكلومة على فقيدتها بعد مرور 9 أشهر على الواقعة.

عقوبة الإعدام لتهمة القتل العمد

ويواجهة المتهم بقتل السيدة ربه المنزل تهمة القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد والقتل العمد هو القتل القصد المقترن بسبق الإصرار، ووفقا للمادة 230 من قانون العقوبات، فإن المتهم يواجه عقوبة الإعدام المشدد عند توافر واحده من هذه الأسباب

1 التشديد الذي يرجع إلى نفسية أو قصد الجاني كسبق الإصرار المادة 230 من قانون العقوبات

2 التشديد الذي يتعلق بوسيلة أو كيفية ارتكاب الجريمة كالقتل بالسم المادة 233 عقوبات أو الترصد المادة 230 عقوبات.

3 التشديد الذي يقوم على اقتران القتل العمد بجناية المادة 234/2 4 التشديد الذي ينهض على ارتباط جناية القتل بجناية أو بجنحة أخرى.



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