منافسات شرسة في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.. الأهلي يستعين بالخبرات للفوز على مازيمبي.. والترجي يستعد للإطاحة بـ صن داونز

دوري أبطال أفريقيا، يترقب عشاق الكرة الأفريقية منافسات جولة الإياب لدور الأربعة ببطولة دوري أبطال أفريقيا بمواجهتين من العيار الثقيل المقرر إقامتهما غدا الجمعة.

ويستضيف فريق الأهلي المصري منافسه مازيمبي الكونغولي باستاد القاهرة ويخرج الترجي التونسي لمواجهة ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي

مباراة الأهلي ومازيمبي

ويلتقي فريقا الأهلي ومازيمبي في التاسعة مساء غدا الجمعة علي ستاد القاهرة الدولي باياب نصف نهائي دوري ابطال افريقيا.

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وتعادل الفريقان سلبيا في مباراة الذهاب بالقاهرة.

ويواجه فريق الأهلي نظيره مازيمبي الكونغولي في الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا، فى رحلة البحث عن التتويج بالنجمة الأفريقية رقم 12 في تاريخه والثانية على التوالى مع مارسيل كولر المدير الفني السويسري.

ويبحث الأهلي المصري عن التأهل لنهائي دوري الأبطال للمرة الخامسة على التوالي حين يواجه مازيمبي الكونغولي باستاد القاهرة بعد التعادل سلبيا في الكونغو في الوقت الذي يحلم فيه مازيمبي بنتيجة إيجابية في ضيافة الأهلي وربما تحقيق الفوز الأول على حساب حامل اللقب في عقر داره.

فرص الأهلي في التأهل بدوري الأبطال

وتعد فرص الأهلي كبيرة في التأهل وأمامه الفوز بأي نتيجة يمنح الأهلي تذكرة التأهل وأيضا التعادل السلبي واللجوء لركلات الترجيح فرصة أخرى للتأهل.

ويعول الأهلي بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر على خبراته الطويلة في دوري الأبطال ودعم جماهيره للتأهل لنهائي البطولة.

وشارك في تدريبات الأهلي الأخيرة بعض العائدين من الإصابة مثل إمام عاشور والمالي أليو ديانج وحارس المرمى محمد الشناوي وحسين الشحات الذي شارك بواقي الوجه.

ويعتمد كولر على تألق حارسه المميز مصطفى شوبير مع خبرات محمود كهربا وعمرو السولية وعلي معلول وظهور الوافد الجديد وسام أبو علي.

ويقود الفريق الكونغولي المدرب السنغالي لامين ندياي الذي يتسلح بالثنائي الهجومي فيليبي كوينزمبي وجويل بيا بجانب الأداء السريع لمازيمبي في الخط الأمامي لهز شباك الأهلي.

تأهل الأهلي لنصف النهائي

وتأهل الأهلي للدور نصف النهائي بعد أن تخطى عقبة سيمبا التنزاني بالفوز ذهابًا بهدف نظيف عن طريق أحمد نبيل كوكا فى ملعب بنجامين مكابا، والفوز إيابًا بهدفين دون رد على استاد القاهرة بتوقيع عمرو السولية ومحمود عبد المنعم كهربا.

مشوار الأهلي بدوري الأبطال الموسم الحالي

وخاض الفريق الأحمر 11 مباراه ببطولة دوري أبطال أفريقيا حيث فاز في ست مباريات وتعادل في خمس مباريات دون أن يتلقى أي خسارة وأحرز لاعبوه 15 هدفًا وتلقت شباكه هدف واحد.

1- الأهلي 3-0 سان جورج الإثيوبي في ذهاب دور الـ 32

2- الأهلي 4-0 سان جورج الإثيوبي في إياب دور الـ 32

3- الأهلي 3-0 ميدياما الغاني في الجولة الأولى بدور المجموعات

4- الأهلي 1-1 يانج افريكانز التنزاني في الجولة الثانية بدور المجموعات

5- الأهلي 0-0 شباب بلوزداد الجزائري في الجولة الثالثة بدور المجموعات

6- الأهلي 0-0 شباب بلوزداد الجزائري في الجولة الرابعة بدور المجموعات

7- الأهلى 1-0 ميدياما الغاني الجولة في الخامسة بدور المجموعات.

8- الأهلى 1-0 يانج افريكانز التنزاني في السادسة بدور المجموعات.

9- الأهلى 1-0 سيمبا التنزانى في ذهاب الدور ربع النهائي.

10- الأهلى 2-0 سيمبا التنزانى في اياب الدور ربع النهائي.

11 - الاهلي 0-0 مازيمبي في ذهاب نصف النهائي

مباراة صن داونز والترجي

ويتطلع فريق الترجي لاقتناص بطاقة التأهل لنهائي دوري الأبطال بعد فوزه في لقاء الذهاب على ملعب رادس أمام صن داونز بنتيجة 1-0 حيث تعد فوصته الاكبر لحجز تذكرة التاهل.

وتقام مباراة الترجي وصن داونز على ملعب الأولمبي حمادي عقربي بمدينة رادس التونسية ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي من مسابقة دوري الأبطال وسوف تقام مباراة الترجي وصن داونز غدا الجمعة في تمام الساعة الـ 10 مساء بتوقيت القاهرة

فرص الترجي وصن داونز في التاهل

وأصبح الترجي مطالبا بالخروج بنتيجة إيجابية أو الخسارة بفارق هدف مع هز شباك صن داونز لبلوغ نهائي دوري الأبطال بعد غياب منذ نسخة 2019.

اما صن داونز فلا بديل امام سوي الفوز بفارق هدفين

ويأمل صن داونز بطل الدوري الأفريقي بقيادة مدربه رولاني موكوينا حصد الفوز على حساب الترجي وتعويض خسارة لقاء الذهاب والتأهل لنهائي البطولة القارية لأول مرة منذ نسخة 2016.

وسبق أن حقق الترجي نتائج إيجابية في معقل صن داونز بالفوز بنتيجة 2-1 بمرحلة المجموعات بدوري الأبطال عام 2021 كما تعادلا دون أهداف في مرحلة المجموعات عام 2001.

ويسعى الترجي بقيادة مديره الفني البرتغالي ميجيل كاردوزو لمواصلة عروضه الجيدة ومواصلة الحفاظ على نظافة الشباك للمباراة الثامنة على التوالي في دوري الأبطال.

ويتسلح الترجي بتألق حارس مرماه الواعد أمان الله مميش الذي لعب دورا كبيرا في تقدم الفريق التونسي بدوري الأبطال بجانب خبرات ياسين مرياح ومحمد توجاي وغيلان الشعلالي ونشاط حسام تقا ورودريجو ويان ساس.