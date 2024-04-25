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رياضة

اليوم، الأهلي يختتم استعداداته لمواجهة مازيمبي

مران الأهلي، فيتو
مران الأهلي، فيتو

الأهلي، يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم استعداداته لمواجهة مازيمبي غدا في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا. 

كما يحضر مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ورامي ربيعة كابتن الفريق، اليوم الخميس وقائع المؤتمر الصحفي لمباراة الأهلي ومازيمبي الكونغولي في دوري أبطال إفريقيا.

يبدأ المؤتمر في تمام الواحدة ظهر اليوم الخميس بقاعة المؤتمرات الصحفية باستاد القاهرة، ويسبقه في الثانية عشرة والنصف المؤتمر الصحفي للمدير الفني لفريق مازيمبي. 

ويتحدث كولر وكابتن الأهلي عن رؤيتهما للمباراة، والإجابة على أسئلة وسائل الإعلام المختلفة. 

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موعد مباراة الأهلي ومازيمبي بدوري أبطال إفريقيا 

ويستعد فريق النادي الأهلي لمواجهة مازيمبي الكونغولي، إذ يستضيف الفريق الأحمر نظيره الكونغولي في تمام الساعة العاشرة مساء يوم الجمعة المقبل على استاد القاهرة الدولي، في إياب نصف نهائي دوري الأبطال.

 

وكان الفريقان قد تعادلا بدون أهداف، في لقاء الذهاب الذي أقيم يوم السبت الماضي على ملعب تي بي مازيمبي؛ بمدينة لوبومباشي بالكونغو.

 

هذا الحارس سيحرس عرين الأهلي أمام مازيمبي الكونغولي

واقترب محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي، من الانضمام لقائمة الأحمر أمام مازيمبي الكونغولي والمحدد لها يوم الجمعة القادمة بنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

 فيما تحدث أحمد عبد القادر جناح النادي الأهلي عن آخر استعداداته لموقعة مازيمبي الكونغولي المقرر لها يوم الجمعة المقبل في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

 وقال أحمد عبد القادر في تصريحات لوسائل الإعلام قبل انطلاق مران الأهلي:" أنا جعان مباريات مع النادي الأهلي ودائما جعان للمشاركة في المباريات وليس في الموسم الحالي فقط".

وواصل نجم الأهلي: عودة اللاعبين المصابين ستساعدنا جدا في لقاء مازيمبي".

وأتم حديثه:"عشمان في جمهور الأهلي بتواجدهم بأكبر عدد في مباراة مازيمبي لأنها أهم لقاء في الموسم".


 

 

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