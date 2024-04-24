دوري أبطال أفريقيا، محمد الشناوي يدخل قائمة الأهلي أمام مازيمبي

أكد الإعلامي الرياضي أحمد شوبير، أن محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي، سيتواجد بقائمة الفريق قبل مواجهة مازيمبي الكونغولي، والمقرر لها مساء الجمعة المقبل، في إياب نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال شوبير، خلال تصريحات إذاعية: إن محمد الشناوي حارس مرمى فريق الأهلي، سيتواجد ضمن قائمة الفريق لمواجهة مازيمبي.

وتابع :«هناك خبر سعيد جدًا لجماهير النادي الأهلي بشأن المصابين في الفريق وهو مشاركة إمام عاشور وحسين الشحات وأليو ديانج في تدريبات الأهلي وهم جاهزون للمشاركة في المباراة بخلاف تواجد الشناوي ضمن قائمة الفريق».

وأضاف شوبير: «أما بالنسبة للإصابة التي تعرض لها أكرم توفيق وكوكا خلال لقاء مازيمبي في الكونغو يوم السبت الماضي، فالثنائي أيضًا جاهز ولا يعاني من أي إصابات، وتدربوا بشكل طبيعي أمس».

ووجه شوبير خلال تصريحاته، الشكر للجهاز الطبي بالنادي الأهلي، بسبب وضع برنامج علاجي وتأهيلي لجميع لاعبي الفريق المصابين خلال الفترة الماضية.

ويستعد فريق النادي الأهلي لمواجهة مازيمبي الكونغولي، إذ يستضيف الفريق الأحمر نظيره الكونغولي في تمام الساعة العاشرة مساء يوم الجمعة المقبل على استاد القاهرة الدولي، في إياب نصف نهائي دوري الأبطال.

وقرر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إقامة مران مفتوح للمارد الأحمر في الخامسة مساء اليوم الأربعاء على ملعب ‏التتش.

ومن المقرر أن يكون مران الأهلي مفتوحًا أمام وسائل الإعلام لمدة 15 دقيقة، ويسبق ذلك في الرابعة والنصف إجراء لقاءات مع لاعبي الأهلي، وذلك بالتنسيق مع إدارة الإعلام بـ «كاف».

ويواصل الفريق استعداده لمباراة مازيمبي المقرر لها العاشرة مساء يوم الجمعة المقبل على استاد القاهرة، في إياب ‏الدور نصف النهائي بدوري أبطال إفريقيا.

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته مساء أمس على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة ‏مازيمبي.

وأدى الفريق تدريباته التي اشتملت على جزء بدني وتدريبات الكرة التي حرص خلالها الجهاز ‏الفني على تنفيذ الجوانب الخططية.‏

واجتمع مارسيل كولر، المدير الفني، بجهازه المعاون، لمواصلة التحضير لمباراة العودة أمام بطل ‏الكونغو.‏

وكانت مواجهة الذهاب بين الأهلي ومازيمبي التي أقيمت في الكونغو قد انتهت بالتعادل السلبي.‏

موعد مباراة الأهلي ومازيمبي الكونغولي

وتقام مباراة الأهلي ومازيمبي في العاشرة مساء الجمعة القادم على ستاد القاهرة الدولي.

ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ومازيمبي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا؟

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وتمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية الحقوق الحصرية لبث مباريات دوري أبطال أفريقيا وسوف يتم نقل مباراة الأهلي ومازيمبي، عبر قناة BeIN Sports Sports HD الناقل الحصري لجميع مباريات بطولة دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية الإفريقية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

كيف يمكنك مشاهدة مباراة الأهلي ومازيمبي الكونغولي؟

ويمكنك متابعة البث المباشر لمباراة الأهلي ومازيمبي عبر الإنترنت عن طريق beIN Connect أو تطبيق TOD TV.

وعادل مارسيل كولر المدير الفني لـ الأهلي الرقم القياسي لمانويل جوزيه مدرب الفريق السابق في دوري أبطال أفريقيا بــ 19 مباراة متتالية دون خسارة.

ولم يخسر الأهلي مع كولر في دوري الأبطال منذ السقوط في فخ الخسارة ضد صنداونز بنتيجة 5-2 في دور المجموعات الموسم الماضي.

ومنذ ذلك الحين حقق الأهلي مع السويسري 13 انتصارا و6 تعادلات في جميع المباريات التي خاضها.

ولم يخسر الأهلي بقيادة مانويل جوزيه في موسمي 2005 و2006 في 19 مباراة متتالية أيضا بواقع (12 فوز و7 تعادل).

ويمتلك كولر فرصة معادلة الرقم القياسي والمُسجل باسم الترجي التونسي برصيد 20 مباراة.

وكسر الترجي رقم الأهلي القياسي في 2020 برصيد 20 مباراة متتالية جاءت في نسخ 2018 و2019 و2020.