الذهب يلامس 2320 دولارًا للأونصة عالميًا.. هبوط متواصل لمؤشر المعدن الأصفر بالبورصة المصرية.. وهذه أبرز التوقعات الفترة المقبلة

الذهب، لطالما كان الذهب مهما بشكل كبير للبشر منذ القدم، فبجانب استخدامه في الحلي والزينة، يعد ذلك المعدن النفيس من الثروات التي يعتمد عليها الأفراد والدول، ويشكل أهمية كبيرة في الاقتصاد ، كما أصبح له بورصة عالمية للأسعار تتغير لحظيا.

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الذهب، فيتو

أونصة الذهب العالمية تسجل مستوى جديد

ويمكن القول أن سعر أونصة الذهب العالمية سجلت اليوم الخميس الموافق 25 أبريل 2024، مستوى جديدا، حيث عززت المخاوف إزاء تصاعد التوترات الجيوسياسية بين إيران والاحتلال الصهيوني الطلب على المعدن الأصفر باعتباره ملاذا للتحوط من مخاطر التضخم العالمية.

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سعر أونصة الذهب العالمية بحركة التداولات

سجل سعر أونصة الذهب العالمية استقرارا عند 2320 دولارا للأونصة الواحدة

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الذهب، فيتو

استمرار الفائدة الأمريكية مرتفعة لفترة أطول

يمكن القول إن بيانات الوظائف الأمريكية جاءت أقوى من التوقعات حيث أشارت إلى إمكانية استمرار الفائدة الأمريكية مرتفعة لفترة أطول من الوقت حتى يحسم البنك الفيدرالي الأمريكي أمر التضخم الأمريكي الذي عاد إلى التعافي فبراير الماضي.

كما تسببت البيانات في ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي الذي يقيس أداءه مقابل سلة من 6 عملات رئيسية بعد أن تقلصت توقعات الأسواق لخفض البنك الفيدرالي الأمريكي للفائدة في يونيو القادم.

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التداول على الذهب حاليا يثير اهتمامهم الطلب المتزايد على الملاذ الآمن

جدير بالذكر أن هذه البيانات كان من المفترض أن تدفع أسعار الذهب إلى التراجع ليبدأ تصحيح سلبي تأخر كثيرًا وتنتظره الأسواق منذ فترة كبيرة في ظل موجة الصعود الحادة الأخيرة، ولكن التداول على الذهب حاليا يبرز الاهتمام المتزايد على الملاذ الآمن، ليحدث في المقابل تجاهل لتوقعات الفائدة الأمريكية فى اجتماعاته المقبلة.

توقعات مبيعات الذهب في أعياد الأقباط

وعن تأثر سعر الذهب بأعياد الأقباط أكد نادي نجيب، سكرتير شعبة الذهب السابق بالاتحاد العام للغرف التجارية، وأحد تجار الصاغة، أن مبيعات الذهب في الأعياد الأخيرة لم ترتق إلى المستوى المعروف في فترة الأعياد بسبب ضعف السيولة.

وتابع سكرتير الشعبة في تصريحات خاصة لـ "فيتو": نأمل زيادة المبيعات فى الفترة المقبلة داخل الأسواق المحلية مع حلول أعياد الأقباط الفترة المقبلة، لافتا إلى أن حفلات الزفاف قد تنعش مبيعات الذهب في الأسواق الفترة المقبلة.

ولفت “سكرتير شعبة الذهب” إلى أنه رغم طرح العديد من الشهادات المختلفة بعوائد وفوائد كبيرة إلا أن الاستثمار فى الذهب ما زال من أفضل أنواع الاستثمارات وفي ظل ارتفاع الذهب محليًّا وعالميا.

مؤشر أسعار الذهب في البورصة المصرية

وهبط مؤشر أسعار الذهب في البورصة المصرية بختام حركة التداولات الأسبوعية، حيث سجل جــرام الذهب، عيار 24 نحو 3599 جنيها للعرض، وسجل جرام الذهب عيار 24 نحو 3524 جنيها للطلب.

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الذهب، فيتو

وتنشر “فيتو” أسعار الذهب بحركة التعاملات داخل موقع البورصة المصرية:

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سعر جرام الذهب عيار 24

سجل جرام الذهب عيار 24 على نحو 3599جنيها للعرض.

سجل جرام الذهب عيار 24 على نحو 3524 جنيها للطلب.

ويمكنك معرفته يوميًّا من خلال الموقع الرسمي للبورصة المصرية من هنــــــــــــــــا.

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مؤشر الذهب، فيتو

الاستثمار في الذهب يحظى بشعبية كبيرة في سوق المال المصري

الاستثمار في الذهب يحظى بشعبية كبيرة في سوق المال المصري، وهذا نتيجة المكاسب الكبيرة التي يحققها للمستثمرين خلال الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى أنه يتميز بدرجة عالية من الأمان مما يجعله الملاذ الآمن للراغبين في الاستثمار، ولذلك فإنه مع توقع انخفاض أسعار الفائدة مرة أخرى في عام 2024 فقد أصبح الذهب احتمالا أكثر جاذبية، بجانب أنه يزداد الإقبال عليه في ظل التوترات الجيوسياسية التي تتعرض لها العديد من دول العالم، حيث يوجد هناك العديد من الطرق المختلفة للاستثمار في الذهب، والتي يأتي من أبرزها شراء الذهب المادي عبر شراء السبائك والعملات والمشغولات، بالإضافة إلى الاستثمار في صناديق الذهب المتداولة وصناديق الاستثمار المشتركة، وأسهم تعدين الذهب.

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مؤشر الذهب، فيتو

هل يمكن الاستثمار في الجنيه الذهب ؟

ويعد الجنيه الذهب من أشهر العملات، ويصنع من عيار 21 بنسبة نقاء تصل لـ87.5% والبقية من النحاس، وبوزن 8 جرامات وهو الوزن الأشهر والأكثر انتشارا، مع توفر أوزان أخرى بالسوق المحلي مثل نصف الجنيه الذهب بوزن 4 جرامات، وربع الجنيه بوزن جرامين فقط.

1 جنيه ذهب = 8 جرامات.

½ جنيه ذهب = 4 جرامات.

¼ جنيه ذهب = 2 جرام.

مؤشرات التداول ، فيتو

توقعات بنوك الاستثمار والمؤسسات المالية العالمية لسعر الذهب خلال 2024

وتراوحت توقعات بنوك الاستثمار والمؤسسات المالية العالمية لسعر الذهب خلال 2024 بين 1950 و2200 دولار للأونصة، وحسب “وكالة بلومبرج”، أجمعت البنوك والمؤسسات على أن الظروف المواتية خلال العام الجاري كلها تدعم أسعار المعدن الأصفر، فالمخاطر الجيوسياسية القائمة وتوقعات الأسواق ببدء الفيدرالي الأمريكي في خفض الفائدة وما يتبعه من احتمالية تراجع قيمة الدولار القوي وتضخم الأسعار، كلها عوامل تصب في صالح المعدن الأصفر.