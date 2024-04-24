توقعات بمزيد من الانخفاض بأسعار الذهب.. السعر المحلي يتراجع 120 جنيها خلال أسبوع.. وهذه أبرز التوقعات العالمية للأونصة

تراجعت أسعار الذهب داخل الاسواق المحلية بقيمة كبيرة حيث فقد الجرام نحو 140 جنيهًا مع بداية تعاملات الأسبوع الجاري وحتى تعاملات اليوم الاربعاء.

وسجلت أسعار الذهب المحلية للعيار 21 الأكثر انتشارًا ومبيعًا في السوق المصري 3120 جنيه بعد ان كانت تسجل 3260 جنيه فى بداية الاسبوع.

وانخفضت الأسعار العالمية للذهب فى الاسواق البورصة بقيمة كبيرة، وفقدت ما يقرب من 90 دولار تقريبا وفقا للشعبة الذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية.

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وأرجعت وزارة التموين والتجارة الداخلية سبب تراجع الأسعار إلى هبوط الأسعار العالمية وتوافر النقد من أموال وصفقة رأس الحكمة الأمر الذي انعكس على سعر الذهب بصورة إيجابية.

صفقة رأس الحكمة ودورها في خفض الاسعار

أكد الدكتور ناجي فرج مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية لشؤون صناعة الذهب، وعضو شعبة المشغولات الذهبية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن هناك توقعات انخفاض أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة، بعد إحداث توافر بالشكل المطلوب النقد الأجنبي من صفقة راس الحكمة، وتراجع الأسعار العالمية.

ولفت إلى أن أسعار الذهب العالمية تراجعت بقيمة 90 دولارًا إلى مستويات 2300 دولار بعد أن كانت تقترب من 2400 دولار وهو منعكس على السعر المحلي.

ووفقًا لمعلن رسميًّا من رئيس الوزراء، فإن الحكومة تستهدف دخول الدفعة الثانية من أموال مشروع تطوير رأس الحكمة مع بداية شهر مايو.

تراجع اسعار الذهب العالمية فى البورصة

تراجعت أسعار الذهب للجلسة الثالثة، الأربعاء، ويرجع ذلك جزئيا إلى خفض صناديق التحوط مخصصاتها للذهب وسط انحسار المخاوف من تصعيد كبير لأزمة الشرق الأوسط في حين يترقب المستثمرون بيانات اقتصادية أميركية مهمة قد تلقي مزيدا من الضوء على توقيت خفض أسعار الفائدة.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 2315.34 دولار للأونصة بحلول الساعة 1153 بتوقيت جرينتش، بعد أن بلغ أدنى مستوياته منذ الخامس من أبريل في الجلسة السابقة. وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.6 بالمئة إلى 2328.60 دولار.

واستعاد الدولار الأميركي بعض مكاسبه، الأربعاء، بينما ارتفعت أيضا عوائد سندات الخزانة القياسية، مما يجعل المعدن الأصفر المسعر بالدولار أقل جاذبية لحاملي العملات الأخرى وكخيار استثماري مقارنة بالديون.

ويتطلع المستثمرون الآن إلى بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأميركي المقرر صدورها غد الخميس وتقرير إنفاق الاستهلاك الشخصي المقرر صدوره يوم الجمعة للحصول على دلائل جديدة حول مسار أسعار الفائدة للمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.

وعلى صعيد أسعار المعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 27.11 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0.3 بالمئة إلى 909.91 دولار، في حين هبط البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 1018.09 دولار.

توقعات عالمية بزيادة اسعار الاونصة

وتوقع سيتي جروب ارتفاع أسعار الذهب إلى 3 آلاف دولار للأونصة خلال الفترة من 6 إلى 18 في الشهر المقبل، وذلك بدعم من تزايد تدفقات المستثمرين وتوقعات باتجاه الفيدرالي نحو خفض أسعار الفائدة، خلال الاجتماعات القادمة،بعد الوصول إلى معدلات التضخم المستهدفة.

مؤسسة بنك أوف أمريكا الأمريكية توقعت أن يبلغ متوسط سعر الذهب 2500 دولار للأونصة بحلول الربع الرابع من 2024، على أن يرتفع الذهب إلى المستوى 3000 دولار للأونصة بحلول عام 2025.

ورفع محللو البنك توقعاتهم لمتوسط سعر المعدن الأصفر إلى 2350 دولارًا للأونصة في عام 2024، كما عززوا تقديراتهم للسعر في عام 2025 بنحو 40% إلى 2875 دولارًا.

مؤسسة جي بي مورجان المالية الأمريكية توقعت في منتصف مارس الماضي أن يصل سعر الذهب العالمي خلال عام 2024 إلى المستوى 2500 دولار للأونصة.

مؤسسة ANZ المالية العملاقة في استراليا قامت برفع توقعاتها لأسعار الذهب خلال هذا العام، لتتوقع الآن وصول سعر الذهب إلى المستوى 2500 دولار للأونصة