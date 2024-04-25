كريم طبيعي حضريه بنفسك يغنيك عن المكياج فى النهار

المكياج أسلوب حياة لكثير من الفتيات لإخفاء عيوب البشرة والظهور ببشرة نضرة ومميزة، ولكن للأسف كثرة استخدامه يهدد البشرة وشبابها.

وتحاول الفتيات الإقلال من استخدام المكياج ومستحضرات التجميل حفاظا على جمال البشرة ولكن هذا لا يتحقق بدون الحفاظ على نضارة وحيوية البشرة.

كريم طبيعي يغني عن المكياج

وتقدم دعاء محمد خبيرة التجميل، كريم طبيعي يغني عن استخدام المكياج فى النهار.

المكونات:-

2 ملعقة أرز مصري

2 ملعقة شوفان

كوب ماء

الطريقة:-

نغسل الأرز ونصفيه.

نحضر مقلاة ونضع بها المكونات معا ونقلب جيدا.

نرفع المكونات على النار ونتركها تغلي لمدة 5 دقائق.

ثم نرفع الخليط من على النار ونتركه يبرد تماما.

ثم نصفى الخليط بواسطة قماشة خفيفة.

نأخذ الجل الناتج ونضعه في علبة صغيرة محكمة الغلق ونضعها بالثلاجة وصلاحيتها أسبوع.

نستخدم الكريم يوميا على البشرة فى المساء.

حيث نأخذ طبقة رقيقة منه ونضعها على البشرة فى حركات دائرية برفق.

نترك الكريم على البشرة لمدة 15 دقيقة.

ثم نغسل الوجه بعدها بالماء الفاتر ونجففه ونرطبه.

كريم طبيعي يغنيك عن استخدام المكياج، فيتو

خطوات بسيطة يجب اتباعها لحماية البشرة

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة نوعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الإثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية به.

Advertisements

- الاهتمام بتنظيف البشرة.

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا ستسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة.

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

– استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات.

لا تهملي استخدام الكريم المرطب ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارًا، خاصة إن كان جلدك حساس، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

-استخدام السيروم.

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة مما يحافظ على نداوتها.